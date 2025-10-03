رئيس الدّولة يسدي تعليماته بضرورة تذليل كافة العقبات ومرافقة كلّ المشاركين في الشّركات الأهليّة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68df5ba8453063.25020947_njhkfliemopgq.jpg width=100 align=left border=0>

مثلت الشركات الاهلية ومرافقة المشاركين فيها ابرز محاور استقبال رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد يوم الخميس بقصر قرطاج، لوزير التشغيل والتكوين المهني، رياض شوّد.



وحسب بلاغ اعلامي نشرته مصالح الاعلام برئاسة الجمهورية ليل الخميس ، أسدى رئيس الدّولة تعليماته بضرورة تذليل كافة العقبات والتصدّي لكلّ محاولات الترذيل ومرافقة كلّ المشاركين في الشّركات الأهليّة بعد أن تولّى ختم المرسوم المتعلّق بتنقيح بعض أحكام المرسوم عدد 15 لسنة 2022 المؤّرخ في 20 مارس 2022 والمتعلّق بالشركات الأهليّة، مُوضّحا أنّ الغاية من هذا التنقيح هي تبسيط الإجراءات وفتح آفاق جديدة أمام باعثي هذه الشّركات الأهليّة.





و شدّد رئيس الجمهورية على ضرورة القيام بعمل إعلامي مُكثّف لأنّ هذا الصّنف من الشّركات سيُتيح خاصّة للشّباب، لا خلق الثروة لفائدتهم فحسب بل المساهمة في تنمية كلّ المناطق في كافة المجالات.