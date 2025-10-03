Babnet   Latest update 07:48 Tunis

رئيس الدّولة يسدي تعليماته بضرورة تذليل كافة العقبات ومرافقة كلّ المشاركين في الشّركات الأهليّة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68df5ba8453063.25020947_njhkfliemopgq.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 03 Octobre 2025 - 06:03 قراءة: 0 د, 37 ث
      
مثلت الشركات الاهلية ومرافقة المشاركين فيها ابرز محاور استقبال رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد يوم الخميس بقصر قرطاج، لوزير التشغيل والتكوين المهني، رياض شوّد.

وحسب بلاغ اعلامي نشرته مصالح الاعلام برئاسة الجمهورية ليل الخميس ، أسدى رئيس الدّولة تعليماته بضرورة تذليل كافة العقبات والتصدّي لكلّ محاولات الترذيل ومرافقة كلّ المشاركين في الشّركات الأهليّة بعد أن تولّى ختم المرسوم المتعلّق بتنقيح بعض أحكام المرسوم عدد 15 لسنة 2022 المؤّرخ في 20 مارس 2022 والمتعلّق بالشركات الأهليّة، مُوضّحا أنّ الغاية من هذا التنقيح هي تبسيط الإجراءات وفتح آفاق جديدة أمام باعثي هذه الشّركات الأهليّة.

و شدّد رئيس الجمهورية على ضرورة القيام بعمل إعلامي مُكثّف لأنّ هذا الصّنف من الشّركات سيُتيح خاصّة للشّباب، لا خلق الثروة لفائدتهم فحسب بل المساهمة في تنمية كلّ المناطق في كافة المجالات.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 315907


babnet
.

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 03 أومتوبر 2025 | 11 ربيع الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:28
18:02
15:29
12:15
06:16
04:50
الرطــوبة:
% 68
Babnet
Babnet23°
19° Babnet
الــرياح:
3.6 كم/س
Babnet
Babnet19°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
23°-19
24°-18
29°-19
24°-20
25°-18
  • Avoirs en devises
    24284,1

  • (02/10)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,42469 DT        1$ =2,91272 DT
  • Solde Compte du Trésor   (02/10)   1148,0 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 07:48 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    