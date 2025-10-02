الدوري الإنقليزي الممتاز: ليفربول في مواجهة تشيلسي وأرسنال يصطدم بوست هام في الجولة السابعة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68deaffc0ef1d8.12880355_ihljpnkefgomq.jpg width=100 align=left border=0>

تتجه الأنظار، بعد غد السبت، إلى قمة الجولة السابعة من الدوري الإنقليزي الممتاز، حيث يحل ليفربول (المتصدر بـ15 نقطة) ضيفًا على تشيلسي (الثامن بـ8 نقاط) في مباراة يسعى فيها الفريقان لتعويض هزيمتيهما في الجولة الماضية.



ليفربول، حامل اللقب، خسر أمام كريستال بالاس (2-1) في الدوري وأمام غلطة سراي التركي (1-0) في دوري الأبطال، فيما تكبّد تشيلسي هزيمة أمام برايتون (3-1) قبل أن يستعيد التوازن بفوز على بنفيكا (1-0) قاريًا.

