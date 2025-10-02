الدوري الإنقليزي الممتاز: ليفربول في مواجهة تشيلسي وأرسنال يصطدم بوست هام في الجولة السابعة
تتجه الأنظار، بعد غد السبت، إلى قمة الجولة السابعة من الدوري الإنقليزي الممتاز، حيث يحل ليفربول (المتصدر بـ15 نقطة) ضيفًا على تشيلسي (الثامن بـ8 نقاط) في مباراة يسعى فيها الفريقان لتعويض هزيمتيهما في الجولة الماضية.
ليفربول، حامل اللقب، خسر أمام كريستال بالاس (2-1) في الدوري وأمام غلطة سراي التركي (1-0) في دوري الأبطال، فيما تكبّد تشيلسي هزيمة أمام برايتون (3-1) قبل أن يستعيد التوازن بفوز على بنفيكا (1-0) قاريًا.
ليفربول، حامل اللقب، خسر أمام كريستال بالاس (2-1) في الدوري وأمام غلطة سراي التركي (1-0) في دوري الأبطال، فيما تكبّد تشيلسي هزيمة أمام برايتون (3-1) قبل أن يستعيد التوازن بفوز على بنفيكا (1-0) قاريًا.
وتنطلق الجولة يوم الجمعة بلقاء برنموث (11 نقطة، المركز السادس) مع فولهام (8 نقاط، المركز 11)، على أن تتواصل يوم السبت بمباراة قوية بين أرسنال (الثاني بـ13 نقطة) ووست هام يونايتد (19، بـ4 نقاط)، إضافة إلى مواجهات ليدز – توتنهام ومانشستر يونايتد – سندرلاند.
أما يوم الأحد فيشهد استكمال الجولة بلقاءات: وولفرهامبتون – برايتون، نيوكاسل – نوتنغهام فورست، إيفرتون – كريستال بالاس، أستون فيلا – بيرنلي، وبرينتفورد – مانشستر سيتي.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 315895