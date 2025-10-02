Babnet   Latest update 19:33 Tunis

الدوري الإنقليزي الممتاز: ليفربول في مواجهة تشيلسي وأرسنال يصطدم بوست هام في الجولة السابعة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68deaffc0ef1d8.12880355_ihljpnkefgomq.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 02 Octobre 2025 - 18:10 قراءة: 0 د, 42 ث
      
تتجه الأنظار، بعد غد السبت، إلى قمة الجولة السابعة من الدوري الإنقليزي الممتاز، حيث يحل ليفربول (المتصدر بـ15 نقطة) ضيفًا على تشيلسي (الثامن بـ8 نقاط) في مباراة يسعى فيها الفريقان لتعويض هزيمتيهما في الجولة الماضية.

ليفربول، حامل اللقب، خسر أمام كريستال بالاس (2-1) في الدوري وأمام غلطة سراي التركي (1-0) في دوري الأبطال، فيما تكبّد تشيلسي هزيمة أمام برايتون (3-1) قبل أن يستعيد التوازن بفوز على بنفيكا (1-0) قاريًا.



وتنطلق الجولة يوم الجمعة بلقاء برنموث (11 نقطة، المركز السادس) مع فولهام (8 نقاط، المركز 11)، على أن تتواصل يوم السبت بمباراة قوية بين أرسنال (الثاني بـ13 نقطة) ووست هام يونايتد (19، بـ4 نقاط)، إضافة إلى مواجهات ليدز – توتنهام ومانشستر يونايتد – سندرلاند.

أما يوم الأحد فيشهد استكمال الجولة بلقاءات: وولفرهامبتون – برايتون، نيوكاسل – نوتنغهام فورست، إيفرتون – كريستال بالاس، أستون فيلا – بيرنلي، وبرينتفورد – مانشستر سيتي.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 315895


babnet
.

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 02 أومتوبر 2025 | 10 ربيع الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:29
18:03
15:29
12:16
06:15
04:49
الرطــوبة:
% 56
Babnet
Babnet24°
20° Babnet
الــرياح:
5.14 كم/س
Babnet
Babnet20°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
24°-20
23°-20
25°-18
27°-20
24°-20
  • Avoirs en devises
    24284,1

  • (02/10)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,42469 DT        1$ =2,91272 DT
  • Solde Compte du Trésor   (02/10)   1148,0 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 19:33 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    