استعدادا لكاس افريقيا للامم - المنتخب التونسي لكرة اليد للاعبين المحليين في تربص تحضيري بالحمامات

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/61842bf9884d92.45453279_hgkqlnfioemjp.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Dimanche 23 Novembre 2025 - 13:35
      
يدخل المنتخب التونسي لكرة اليد للاعبين المحليين غدا الاثنين في تربص تحضيري بالحمامات يتواصل إلى غاية 28 نوفمبر 2025، استعدادا للمشاركة في كأس إفريقيا للأمم التي ستستضيفها رواندا من 21 إلى 31 جانفي 2026.

قائمة اللاعبين (19 لاعبا)


وجّه الإطار الفني بقيادة المدرب الوطني محمد علي الصغير الدعوة إلى 19 لاعبا للمشاركة في هذا التربص، وهم:


* الياس البرجي (نادي كرة اليد بجمال)
* مطيع الامام (النادي الإفريقي)
* محمد صالح براهم (نادي ساقية الزيت)
* بلال العبدلي (الترجي الرياضي)
* سليم براهم (النجم الساحلي)
* أسامة غشام (النجم الساحلي)
* إسلام الجبالي (الترجي الرياضي)
* مصطفى جمور (سبورتينغ المكنين)
* عزيز بن حمودة (جمعية الحمامات)
* إسكندر الجفالي (الترجي الرياضي)
* إياد الشتالي (بعث بني خيار)
* أحمد سليم رحومة (النجم الساحلي)
* جاسر بن حسين (الترجي الرياضي)
* محمد عزيز العايدي (النادي الإفريقي)
* مهيب قلال (النادي الإفريقي)
* خليل بربورة (مكارم المهدية)
* عبد المجيد القابسي (جمعية الحمامات)
* غسان التومي (الترجي الرياضي)
* وجدي خواجة (النادي الإفريقي)

مجموعة المنتخب في البطولة

سيخوض المنتخب التونسي منافسات الدور الأول في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات:

* غينيا
* الكاميرون
* كينيا


