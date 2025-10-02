وقفة تضامنية لأساتذة وطلبة معهد الصحافة مع نشطاء أسطول الصمود

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/60fdbee238e341.21620152_gopljqfkimhen.jpg width=100 align=left border=0>

نفذ أساتذة وطلبة معهد الصحافة وعلوم الاخبار ،اليوم الخميس ، وقفة تضامنية مع نشطاء أسطول الصمود في طريقهم لكسر الحصار على غزة ، وتنديدا بالقرصنة الصهيونية للأسطول، واعتراض السفن السلمية في البحار وإيقاف واعتقال النشطاء السلميين الساعين إلى إدخال المساعدات إلي القطاع المحاصر في ظلّ الإبادة الجماعية القائمة.



وأصدروا بيانا مشتركا مع النقابة الأساسية لأساتذة معهد الصحافة وعلوم الإخبار وممثلي الاتحاد العام لطلبة تونس، بالمناسبة حصلت (وات) على نسخة منه ، استهجنوا فيه هذه القرصنة الصهيونية والتي طالت سفن أسطول الصمود عامة والتي امتدت للنشطاء السلميين وعلى رأسهم صحفيين وإعلاميين ونشطاء تونسيين، من بينهم المدرس بالمعهد ،المصور الصحفي ياسين القايدي والطالب مازن عبد اللاوي.

