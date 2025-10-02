وقفة تضامنية لأساتذة وطلبة معهد الصحافة مع نشطاء أسطول الصمود
نفذ أساتذة وطلبة معهد الصحافة وعلوم الاخبار ،اليوم الخميس ، وقفة تضامنية مع نشطاء أسطول الصمود في طريقهم لكسر الحصار على غزة ، وتنديدا بالقرصنة الصهيونية للأسطول، واعتراض السفن السلمية في البحار وإيقاف واعتقال النشطاء السلميين الساعين إلى إدخال المساعدات إلي القطاع المحاصر في ظلّ الإبادة الجماعية القائمة.
وأصدروا بيانا مشتركا مع النقابة الأساسية لأساتذة معهد الصحافة وعلوم الإخبار وممثلي الاتحاد العام لطلبة تونس، بالمناسبة حصلت (وات) على نسخة منه ، استهجنوا فيه هذه القرصنة الصهيونية والتي طالت سفن أسطول الصمود عامة والتي امتدت للنشطاء السلميين وعلى رأسهم صحفيين وإعلاميين ونشطاء تونسيين، من بينهم المدرس بالمعهد ،المصور الصحفي ياسين القايدي والطالب مازن عبد اللاوي.
واعتبروا وفق نص البيان ، ما حصل جريمة صهيونية جديدة من قبل محتل أرعن يحارب الحقيقة ويناكف الحقّ ويضطهد أصحاب الأرض ويستبدّ بمؤيديهم من أحرار العالم، وسط غطاء أمريكي مكشوف وصمت عربي مريب.
كما حملوا الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصير الأستاذ ياسين القايدي والطالب مازن عبد اللاوي، وكافة المعتقلين والمختطفين من مناضلي وناشطي أسطول الحرية .
وطالبوا بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهما، وعن جميع المشاركين في أسطول الصمود.، داعين وزارة الخارجية التونسية ، وكافة الهياكل المهنية والنقابية والجامعية والحقوقية، في تونس وخارجها، إلى التحرك السريع للضغط على سلطات الاحتلال للإفراج عنهما وعن كافة المعتقلين، ومحاسبة الكيان الصهيوني وملاحقته في كافة الدوائر الإقليمية والدولية على جريمة القرصنة.
