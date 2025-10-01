جيش الاحتلال يعتقل عشرات النشطاء على متن سفن أسطول الصمود
اعتدت قوات الاحتلال، مساء الأربعاء، على عدد من سفن أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار عن غزة، حيث قامت باعتراضها في المياه الدولية واعتقال عشرات النشطاء الذين كانوا على متنها.
ويشارك في الأسطول حوالي 532 ناشطًا من أكثر من 45 دولة، من بينهم نحو 30 تونسيًا بين صحفيين وسياسيين ونشطاء في المجتمع المدني وبرلمانيين.
ويشارك في الأسطول حوالي 532 ناشطًا من أكثر من 45 دولة، من بينهم نحو 30 تونسيًا بين صحفيين وسياسيين ونشطاء في المجتمع المدني وبرلمانيين.
تفاصيل الاعتراضأفادت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة أن قوات الاحتلال استخدمت العنف المباشر ضد السفن، حيث عمدت إلى صدم إحدى السفن بالقوة واستخدام مدافع المياه للتضييق على النشطاء، إضافة إلى التعامل القاسي مع المعتقلين القادمين من 50 دولة.
وأكدت المحامية نجاة هدريش، عضو الفريق القانوني المساند لأسطول الصمود المغاربي، أن عملية الاعتراض والاختطاف بدأت حوالي التاسعة والنصف ليلاً بتوقيت القدس، وشملت السفن: ألما، سيروس، ادّارا، كارما وماريا كريستينا.
توصيف قانونياعتبر الفريق القانوني أن ما جرى يشكّل "جريمة حرب ومخالفة صريحة للقانون الدولي"، مشددًا على أن القافلة كانت تحمل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، الخاضع لحصار وصفه بـ"غير القانوني" طبقًا لقرارات محكمة العدل الدولية.
وأكد أن أي اعتداء على الأسطول يمثل انتهاكًا لمبادئ القانون الدولي وجريمة حرب، معلنًا أنه على تواصل دائم مع عائلات المشاركين، وأن جميع النشطاء مدرَّبون ولديهم الخبرة الكافية للحفاظ على سلامتهم.
كما أوضح أن الفريق في جاهزية تامة لمتابعة الملف قانونيًا وحقوقيًا، وأنه قام بتفعيل كل الآليات اللازمة بالتنسيق مع المنظمات والهيئات الدولية المختصة.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 315847