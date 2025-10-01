جيش الاحتلال يعتقل عشرات النشطاء على متن سفن أسطول الصمود

اعتدت قوات الاحتلال، مساء الأربعاء، على عدد من سفن أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار عن غزة، حيث قامت باعتراضها في المياه الدولية واعتقال عشرات النشطاء الذين كانوا على متنها.



ويشارك في الأسطول حوالي 532 ناشطًا من أكثر من 45 دولة، من بينهم نحو 30 تونسيًا بين صحفيين وسياسيين ونشطاء في المجتمع المدني وبرلمانيين.



أفادتأن قوات الاحتلال استخدمتضد السفن، حيث عمدت إلىواستخدامللتضييق على النشطاء، إضافة إلى التعامل القاسي مع المعتقلين القادمين من 50 دولة.وأكدت المحامية، عضو الفريق القانوني المساند لأسطول الصمود المغاربي، أن عملية الاعتراض والاختطاف بدأت حوالي، وشملت السفن:اعتبر الفريق القانوني أن ما جرى يشكّل، مشددًا على أن القافلة كانت تحمل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، الخاضع لحصار وصفه بـ"غير القانوني" طبقًا لقرارات محكمة العدل الدولية.وأكد أن أي اعتداء على الأسطول يمثل، معلنًا أنه على تواصل دائم مع عائلات المشاركين، وأن جميع النشطاء مدرَّبون ولديهم الخبرة الكافية للحفاظ على سلامتهم.كما أوضح أن الفريق فيلمتابعة الملف قانونيًا وحقوقيًا، وأنه قام بتفعيل كل الآليات اللازمة بالتنسيق مع المنظمات والهيئات الدولية المختصة.ذكرت مصادر إعلامية أن قوات الاحتلال أمرت السفن بتغيير مسارها نحو، فيما أعلن "أسطول الصمود" أن مصير الطواقم والنشطاء المعتقلين لا يزال مجهولًا.أثارت العملية موجة غضب واحتجاجات في عدة دول، حيث شهدتمظاهرات شعبية تنديدًا بالاعتداء الإسرائيلي، وتضامنًا مع النشطاء ودعمًا لحق الشعب الفلسطيني في مواجهة الحصار والعدوان.