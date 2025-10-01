Babnet   Latest update 23:10 Tunis

جيش الاحتلال يعتقل عشرات النشطاء على متن سفن أسطول الصمود

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68dda61ceedb33.58382677_njfhkeimgpolq.jpg width=100 align=left border=0>
صورة اعتقال الناشطين في أسطول الصمود في المياه الدولية ق
اعتدت قوات الاحتلال، مساء الأربعاء، على عدد من سفن أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار عن غزة، حيث قامت باعتراضها في المياه الدولية واعتقال عشرات النشطاء الذين كانوا على متنها.

ويشارك في الأسطول حوالي 532 ناشطًا من أكثر من 45 دولة، من بينهم نحو 30 تونسيًا بين صحفيين وسياسيين ونشطاء في المجتمع المدني وبرلمانيين.



تفاصيل الاعتراض

أفادت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة أن قوات الاحتلال استخدمت العنف المباشر ضد السفن، حيث عمدت إلى صدم إحدى السفن بالقوة واستخدام مدافع المياه للتضييق على النشطاء، إضافة إلى التعامل القاسي مع المعتقلين القادمين من 50 دولة.

وأكدت المحامية نجاة هدريش، عضو الفريق القانوني المساند لأسطول الصمود المغاربي، أن عملية الاعتراض والاختطاف بدأت حوالي التاسعة والنصف ليلاً بتوقيت القدس، وشملت السفن: ألما، سيروس، ادّارا، كارما وماريا كريستينا.

توصيف قانوني

اعتبر الفريق القانوني أن ما جرى يشكّل "جريمة حرب ومخالفة صريحة للقانون الدولي"، مشددًا على أن القافلة كانت تحمل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، الخاضع لحصار وصفه بـ"غير القانوني" طبقًا لقرارات محكمة العدل الدولية.
وأكد أن أي اعتداء على الأسطول يمثل انتهاكًا لمبادئ القانون الدولي وجريمة حرب، معلنًا أنه على تواصل دائم مع عائلات المشاركين، وأن جميع النشطاء مدرَّبون ولديهم الخبرة الكافية للحفاظ على سلامتهم.

كما أوضح أن الفريق في جاهزية تامة لمتابعة الملف قانونيًا وحقوقيًا، وأنه قام بتفعيل كل الآليات اللازمة بالتنسيق مع المنظمات والهيئات الدولية المختصة.

مصير النشطاء

ذكرت مصادر إعلامية أن قوات الاحتلال أمرت السفن بتغيير مسارها نحو ميناء أسدود، فيما أعلن "أسطول الصمود" أن مصير الطواقم والنشطاء المعتقلين لا يزال مجهولًا.

ردود فعل شعبية

أثارت العملية موجة غضب واحتجاجات في عدة دول، حيث شهدت تونس، برشلونة، اسطنبول، برلين، بروكسل وعددًا من المدن الإيطالية مظاهرات شعبية تنديدًا بالاعتداء الإسرائيلي، وتضامنًا مع النشطاء ودعمًا لحق الشعب الفلسطيني في مواجهة الحصار والعدوان.


