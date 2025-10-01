المهدية: تزايد الاحتجاجات بمناطق من السواسي وشربان لغياب النقل المدرسي
توسعت الاحتجاجات، اليوم الأربعاء، بعدة مناطق من معتمديتي السواسي وشربان بسبب تواصل عدم التحاق عشرات التلاميذ بمؤسساتهم التربوية لغياب النقل المدرسي.
وعطل تلاميذ منطقة القواسم الشرقية بشربان وأولياؤهم، حركة المرور بالطريق الرئيسية تعبيرا عن غضبهم لتواصل مشكل النقل منذ العودة المدرسية.
ويطالب المحتجون بتمكينهم من حقهم في الالتحاق بمدارسهم وتوفير حافلات للغرض، مؤكدين أن هذا المشكل استمر لسنوات متعاقبة أمام غياب أي بدائل.
وقال المندوب الجهوي للتربية محمد علي بيوض، في تصريح ل"وات"، أن مشكل النقل المدرسي بات كابوسا يؤرق الأولياء والتلاميذ والاطار التربوي.
وأضاف بيوض أنه رغم بذل مندوبية التربية مجهودات استثنائية لتخطي المشكل عبر تحويل حافلات صغيرة، مخصصة للرحلات العلمية، لنقل التلاميذ غير أن العديد من المناطق ما تزال تعاني.
وبين المتحدث أن وزارة النقل وبالتحديد شركة النقل بالساحل لم توفر ما يكفي من حافلات علاوة على وجود أكثر من نصف الأسطول بالمهدية في حالة عطب.
وذكر بأن العديد من الجلسات بخصوص النقل عامة والنقل المدرسي خصوصا، انتظمت بمقر الولاية بحضور المعنيين وخلصت إلى ضرورة تدخل الحكومة لحل المشكل.
ولفت، في ذات الصدد، الى أن ما تعانيه الجهة في مجال النقل يؤثر سلبا على النتائج المدرسية ويمس بالسلم الاجتماعية.
