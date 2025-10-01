المهدية: تزايد الاحتجاجات بمناطق من السواسي وشربان لغياب النقل المدرسي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68dd6e13b3ac29.38817163_gfhjniomqpkel.jpg width=100 align=left border=0>

توسعت الاحتجاجات، اليوم الأربعاء، بعدة مناطق من معتمديتي السواسي وشربان بسبب تواصل عدم التحاق عشرات التلاميذ بمؤسساتهم التربوية لغياب النقل المدرسي.

وعطل تلاميذ منطقة القواسم الشرقية بشربان وأولياؤهم، حركة المرور بالطريق الرئيسية تعبيرا عن غضبهم لتواصل مشكل النقل منذ العودة المدرسية.

ويطالب المحتجون بتمكينهم من حقهم في الالتحاق بمدارسهم وتوفير حافلات للغرض، مؤكدين أن هذا المشكل استمر لسنوات متعاقبة أمام غياب أي بدائل.

