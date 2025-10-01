انفنتينو سيشرف مطلع العام القادم على تدشين النزل والمركز الطبي للجامعة التونسية لكرة القدم

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68cda358946210.45132871_fjimlhekpqngo.jpg width=100 align=left border=0>

افاد زياد المسعودي عضو المكتب الجامعي لكرة القدم المكلف بالتطوير اليوم الاربعاء ان رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني انفنتينو يسشرف مطلع العام القادم على تدشين نزل الاقامة والمركز الطبي التابعين للجامعة وذلك بعد استكمال الاشغال والتجهيز الخاصة بهذين المكسبين اللذين تم انجازهما بالتعاون بين الجامعة و الهيكل الدولي.



واوضح المسعودي خلال الندوة الصحفية التي تم عقدها اليوم بمقر الجامعة التونسية لكرة القدم وتمحورت حول التوجهات الكبرى لخارطة طريق الادارة الفنية الوطنية ان "الجامعة تراهن بجدية على العمل القاعدي وتولي اولوية قصوى للاستراتيجية الموضوعة من قبل منذر الكبير المدرب الوطني المكلف بالتطوير حيث صادق المكتب الجامعي على كل التربصات الخاصة بمنتخبات الاصناف السنية ومنتخبات السيدات حيث تمت برمجة 51 تربصا خلال الاشهر الثمانية الاخيرة رغم التحديات المالية الكبيرة كما تم تسجيل مشاركات مرضية لمختلف المنتخبات ومن ابرزها المشاركة المرتقبة لمنتخب اقل من 17 سنة في كاس العالم المقررة خلال شهر نوفمبر بقطر".

