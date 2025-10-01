انفنتينو سيشرف مطلع العام القادم على تدشين النزل والمركز الطبي للجامعة التونسية لكرة القدم
افاد زياد المسعودي عضو المكتب الجامعي لكرة القدم المكلف بالتطوير اليوم الاربعاء ان رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني انفنتينو يسشرف مطلع العام القادم على تدشين نزل الاقامة والمركز الطبي التابعين للجامعة وذلك بعد استكمال الاشغال والتجهيز الخاصة بهذين المكسبين اللذين تم انجازهما بالتعاون بين الجامعة و الهيكل الدولي.
واوضح المسعودي خلال الندوة الصحفية التي تم عقدها اليوم بمقر الجامعة التونسية لكرة القدم وتمحورت حول التوجهات الكبرى لخارطة طريق الادارة الفنية الوطنية ان "الجامعة تراهن بجدية على العمل القاعدي وتولي اولوية قصوى للاستراتيجية الموضوعة من قبل منذر الكبير المدرب الوطني المكلف بالتطوير حيث صادق المكتب الجامعي على كل التربصات الخاصة بمنتخبات الاصناف السنية ومنتخبات السيدات حيث تمت برمجة 51 تربصا خلال الاشهر الثمانية الاخيرة رغم التحديات المالية الكبيرة كما تم تسجيل مشاركات مرضية لمختلف المنتخبات ومن ابرزها المشاركة المرتقبة لمنتخب اقل من 17 سنة في كاس العالم المقررة خلال شهر نوفمبر بقطر".
واوضح المسعودي خلال الندوة الصحفية التي تم عقدها اليوم بمقر الجامعة التونسية لكرة القدم وتمحورت حول التوجهات الكبرى لخارطة طريق الادارة الفنية الوطنية ان "الجامعة تراهن بجدية على العمل القاعدي وتولي اولوية قصوى للاستراتيجية الموضوعة من قبل منذر الكبير المدرب الوطني المكلف بالتطوير حيث صادق المكتب الجامعي على كل التربصات الخاصة بمنتخبات الاصناف السنية ومنتخبات السيدات حيث تمت برمجة 51 تربصا خلال الاشهر الثمانية الاخيرة رغم التحديات المالية الكبيرة كما تم تسجيل مشاركات مرضية لمختلف المنتخبات ومن ابرزها المشاركة المرتقبة لمنتخب اقل من 17 سنة في كاس العالم المقررة خلال شهر نوفمبر بقطر".
واكد المسعودي ان انتقاء اللاعبين ذوي الجنسية التونسية الذين ينشطون في مختلف البطولات التونسية خيار ايجابي سيعود بالنفع على مختلف المنتخبات الوطنية بفضل المجهودات المبذولة من طرف الادارة الرياضية وكل الاطراف المتطوعة العاملة معها في كل تلك البلدان فضلا عن استكمال تعيين كل الاطر والاجهزة الفنية لكل المنتخبات الوطنية بما في ذلك احداث منتخب اقل من 14 سنة ولهذا ننتظر مشاركة طيبة لمختلف المنتخبات خلال الاستحقاقات القادمة ".
وحول تحضيرات منتخب اقل من 17 سنة الذي يستعد للمشاركة في كاس العالم المقررة بقطر افاد المسعودي ان المنتخب التونسي سيشرع انطلاقا من يوم الاثنين القادم في تربص خارجي بجمهورية مصر العربية يمتد الى غاية 14 اكتوبر الجاري سيجري خلاله مباراتين وديتين ضد المنتخب المصري وسيواصل التحضير بتربص اخر بدولة الامارات العربية المتحدىة بداية من 22 اكتوبر الجاري الى غاية 30 منه سيتبارى خلاله مع منتخبي المملكة العربية السعودية والشيلي وديا ".
وحول الاليات والامكانيات المادية لتنفيذ برنامج الادارة الفنية لتطوير كرة القدم التونسية اشار المسعودي الى ان "الجامعة اقترحت برنامجي عمل على الاتحاد الدولي لكرة القدم للنهوض بالكرة التونسية وهناك وعود للتفاعل الايجابي مع تلك المقترحات من خلال توفير التمويلات الضرورية بما من شانه ان يعود بالفائدة على المنتخبات الشابة".
يذكر ان منتخب اقل من 17 سنة سيواجه خلال مشاركته المرتقبة في كاس العالم لهذه الفئة العمرية (قطر 2025) منتخب الفيجي يوم 3 نوفمبر القادم والارجنتين يوم 6 منه و بلجيكيا يوم 9 نوفمبر 2025 ضمن المجموعة الرابعة للمونديال.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 315819