وزارة التجارة تحدّد الأسعار القصوى للموز بين 5 و7 دنانير

Publié le Mercredi 01 Octobre 2025
      
نشرت وزارة التجارة وتنمية الصادرات على صفحتها الرسمية بلاغًا، أكدت فيه أنّ سعر الكيلوغرام من الموز المصري حُدّد بخمسة دنانير، فيما تم ضبط سعر الموز من بقية المصادر عند سبعة دنانير للكلغ.

وأوضحت الوزارة أنّ مختلف السلط الرقابية تعمل على فرض احترام هذه الأسعار، عبر حجز الكميات المتأتية من التهريب والمسالك الموازية التي تُباع بأسعار مشطّة، وإعادة ضخّها بالفضاءات المنظمة بالأسعار المحدّدة.



