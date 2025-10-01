يوم جهوي تحت شعار 'المهندس رافعة للتنمية المستدامة والاقتصاد الدئري' يوم الثلاثاء 7 أكتوبر بمركز التنشيط السياحي بزغوان
تنظم الهيئة الجهوية لعمادة المهندسين بزغوان، يوم الثلاثاء 7 أكتوبر المقبل، بمركز التنشيط السياحي بمعبد المياه يوم جهوي تحت شعار "المهندس رافعة للتنمية المستدامة والاقتصاد الدائري" وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للمهندس.
ويتضمن البرنامج، وفق ما ورد بالصفحة الرسمية لعمادة المهندسين التونسيين على موقع'فايسبوك' مداخلات حول' دور المهندس في التنمية والابتكار والبناء المستدام في تونس' و'مشروع تهيئة المنطقة الخضراء بالمنطقة الصناعية جبل الوسط' الى جانب تكريم ثلة من المهندسين والمهندسات .
وتنظم عمادة المهندسين التونسيين كل سنة بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للمهندس تظاهرات علمية للتأكيد على دور المهندس التونسي في التنمية الوطنية والنهوض بالقطاع وتعزيز وحدة صف المهندسين لتحقيق المكاسب .
