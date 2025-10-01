يوم جهوي تحت شعار 'المهندس رافعة للتنمية المستدامة والاقتصاد الدئري' يوم الثلاثاء 7 أكتوبر بمركز التنشيط السياحي بزغوان

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/ZAGHOUAN-TUNISIE.jpg width=100 align=left border=0>

تنظم الهيئة الجهوية لعمادة المهندسين بزغوان، يوم الثلاثاء 7 أكتوبر المقبل، بمركز التنشيط السياحي بمعبد المياه يوم جهوي تحت شعار "المهندس رافعة للتنمية المستدامة والاقتصاد الدائري" وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للمهندس.



ويتضمن البرنامج، وفق ما ورد بالصفحة الرسمية لعمادة المهندسين التونسيين على موقع'فايسبوك' مداخلات حول' دور المهندس في التنمية والابتكار والبناء المستدام في تونس' و'مشروع تهيئة المنطقة الخضراء بالمنطقة الصناعية جبل الوسط' الى جانب تكريم ثلة من المهندسين والمهندسات .

