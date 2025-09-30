الباحثة "مايا ماكينو": بين تونس واليابان... الطفولة تُصاغ عبر القيم العائلية والتحولات الاجتماعية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68dbfbe4e9fe45.84244211_pnklghiqfejom.jpg width=100 align=left border=0>

قدّمت الأستاذة بجامعة طوكيو اليابانية "مايا ماكينو" مداخلة ضمن أشغال الندوة الدولية "الترجمة وبناء الطفولة" التي ينظمها معهد تونس للترجمة على مدى يومي 30 سبتمبر و1 أكتوبر 2025، تناولت فيها بالخصوص كيف تسهم الخصوصيات الثقافية والاجتماعية في تشكيل مفهوم الطفولة وخبراتها في كل من تونس اليابان.



وأوضحت الباحثة أن الطفولة هي بناء اجتماعي يختلف من مجتمع إلى آخر وفق القوانين والعادات التربوية والعائلية، قائلة إن في اليابان مثلا تقوم التنشئة على قيم جماعية مثل الانسجام الاجتماعي واحترام الآخر والانضباط، حيث يُعوّد الأطفال منذ سن مبكرة على الاستقلالية والمسؤولية مثل تنقلهم بمفردهم إلى المدارس والمشاركة في أنشطة جماعية تعزز التعاون والانتماء.

