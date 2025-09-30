الباحثة "مايا ماكينو": بين تونس واليابان... الطفولة تُصاغ عبر القيم العائلية والتحولات الاجتماعية
قدّمت الأستاذة بجامعة طوكيو اليابانية "مايا ماكينو" مداخلة ضمن أشغال الندوة الدولية "الترجمة وبناء الطفولة" التي ينظمها معهد تونس للترجمة على مدى يومي 30 سبتمبر و1 أكتوبر 2025، تناولت فيها بالخصوص كيف تسهم الخصوصيات الثقافية والاجتماعية في تشكيل مفهوم الطفولة وخبراتها في كل من تونس اليابان.
وأوضحت الباحثة أن الطفولة هي بناء اجتماعي يختلف من مجتمع إلى آخر وفق القوانين والعادات التربوية والعائلية، قائلة إن في اليابان مثلا تقوم التنشئة على قيم جماعية مثل الانسجام الاجتماعي واحترام الآخر والانضباط، حيث يُعوّد الأطفال منذ سن مبكرة على الاستقلالية والمسؤولية مثل تنقلهم بمفردهم إلى المدارس والمشاركة في أنشطة جماعية تعزز التعاون والانتماء.
وفي المقابل، أبرزت "ماكينو" أن التنشئة في تونس ترتكز على القيم الإسلامية وصلابة الروابط العائلية حيث يلعب البعد الأخلاقي والديني دورا محوريا في عملية التنشئة الاجتماعية. وأشارت إلى أن الفوارق بين الجنسين لا تزال قائمة وإن كانت تشهد تحولات تدريجية بفعل التغيرات الاجتماعية والاقتصادية.
وتطرقت إلى تأثير الثورة التونسية على النقاشات المجتمعية المتعلقة بالمواطنة والتعليم والبطالة في صفوف الشباب، معتبرة أن الأطفال يعيشون اليوم في مفترق طرق بين الإرث الثقافي التقليدي وضغوط الحداثة والعولمة وهو ما يطرح تحديات متشابكة على مستوى الهوية والتنشئة.
وفي ردها على سؤال حول اهتمامها الكبير بتونس، أكدت "ماكينو" أنها زارت بلادنا أكثر من مرة، وأنها رغم البعد الجغرافي والاختلافات الدينية والاجتماعية لاحظت وجود قضايا مشتركة بين الشباب التونسي والياباني، خاصة في ما يتعلق بالضغوط المدرسية وفرص التشغيل والتغيرات على مستوى القيم، وهو ما شجعها على إنجاز دراسة المقارنة هذه التي تكشف عن تشابه مشاكل الشباب واختلاف أساليب التنشئة بين البلدين.
