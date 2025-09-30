Babnet   Latest update 06:06 Tunis

الباحثة "مايا ماكينو": بين تونس واليابان... الطفولة تُصاغ عبر القيم العائلية والتحولات الاجتماعية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68dbfbe4e9fe45.84244211_pnklghiqfejom.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 30 Septembre 2025 - 21:17 قراءة: 1 د, 14 ث
      
قدّمت الأستاذة بجامعة طوكيو اليابانية "مايا ماكينو" مداخلة ضمن أشغال الندوة الدولية "الترجمة وبناء الطفولة" التي ينظمها معهد تونس للترجمة على مدى يومي 30 سبتمبر و1 أكتوبر 2025، تناولت فيها بالخصوص كيف تسهم الخصوصيات الثقافية والاجتماعية في تشكيل مفهوم الطفولة وخبراتها في كل من تونس اليابان.

وأوضحت الباحثة أن الطفولة هي بناء اجتماعي يختلف من مجتمع إلى آخر وفق القوانين والعادات التربوية والعائلية، قائلة إن في اليابان مثلا تقوم التنشئة على قيم جماعية مثل الانسجام الاجتماعي واحترام الآخر والانضباط، حيث يُعوّد الأطفال منذ سن مبكرة على الاستقلالية والمسؤولية مثل تنقلهم بمفردهم إلى المدارس والمشاركة في أنشطة جماعية تعزز التعاون والانتماء.



وفي المقابل، أبرزت "ماكينو" أن التنشئة في تونس ترتكز على القيم الإسلامية وصلابة الروابط العائلية حيث يلعب البعد الأخلاقي والديني دورا محوريا في عملية التنشئة الاجتماعية. وأشارت إلى أن الفوارق بين الجنسين لا تزال قائمة وإن كانت تشهد تحولات تدريجية بفعل التغيرات الاجتماعية والاقتصادية.

وتطرقت إلى تأثير الثورة التونسية على النقاشات المجتمعية المتعلقة بالمواطنة والتعليم والبطالة في صفوف الشباب، معتبرة أن الأطفال يعيشون اليوم في مفترق طرق بين الإرث الثقافي التقليدي وضغوط الحداثة والعولمة وهو ما يطرح تحديات متشابكة على مستوى الهوية والتنشئة.

وفي ردها على سؤال حول اهتمامها الكبير بتونس، أكدت "ماكينو" أنها زارت بلادنا أكثر من مرة، وأنها رغم البعد الجغرافي والاختلافات الدينية والاجتماعية لاحظت وجود قضايا مشتركة بين الشباب التونسي والياباني، خاصة في ما يتعلق بالضغوط المدرسية وفرص التشغيل والتغيرات على مستوى القيم، وهو ما شجعها على إنجاز دراسة المقارنة هذه التي تكشف عن تشابه مشاكل الشباب واختلاف أساليب التنشئة بين البلدين.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 315770


babnet
.

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 01 أومتوبر 2025 | 9 ربيع الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:31
18:05
15:31
12:16
06:15
04:49
الرطــوبة:
% 78
Babnet
Babnet28°
22° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet22°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
28°-22
24°-20
24°-18
23°-18
26°-20
  • Avoirs en devises
    24190,4

  • (30/09)
  • Jours d'importation
    104
  •              1 € = 3,41671 DT        1$ =2,91409 DT
  • Solde Compte du Trésor   (30/09)   999,5 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 06:06 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    