جامعة التعليم الأساسي تستنكر "استثناء" مديري المدارس الابتدائية ومساعديهم والمكلفين بالعمل الإداري من الانتفاع بمنحة العودة المدرسية

أعربت الجامعة العامة للتعليم الأساسي، التابعة لاتحاد الشغل، في بلاغ لها، اليوم الثلاثاء، عن استنكارها لـ"استثناء مديري المدارس الابتدائية ومساعديهم والمكلفين بالعمل الإداري من الانتفاع بمنحة العودة المدرسية على غرار نظرائهم من مديري المؤسسات التربوية بالمرحلتين الإعدادية والثانوية".



وأوضحت الجامعة العامة للتعليم الأساسي أن إصدار أوامر من وزارة التربية تتعلق بالترفيع في المنحة الوظيفية لمديري المؤسسات التربوية بالمرحلتين الإعدادية والثانوية، مؤخرا، في الرائد الرسمي "هو تفعيل لاتفاق سابق مع الطرف النقابي وليس مكسبا جديدا وأنه مجرد تحيين لمنحة العودة المدرسية ومتخلد بذمة الوزارة".

