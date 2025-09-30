جامعة التعليم الأساسي تستنكر "استثناء" مديري المدارس الابتدائية ومساعديهم والمكلفين بالعمل الإداري من الانتفاع بمنحة العودة المدرسية
أعربت الجامعة العامة للتعليم الأساسي، التابعة لاتحاد الشغل، في بلاغ لها، اليوم الثلاثاء، عن استنكارها لـ"استثناء مديري المدارس الابتدائية ومساعديهم والمكلفين بالعمل الإداري من الانتفاع بمنحة العودة المدرسية على غرار نظرائهم من مديري المؤسسات التربوية بالمرحلتين الإعدادية والثانوية".
وأوضحت الجامعة العامة للتعليم الأساسي أن إصدار أوامر من وزارة التربية تتعلق بالترفيع في المنحة الوظيفية لمديري المؤسسات التربوية بالمرحلتين الإعدادية والثانوية، مؤخرا، في الرائد الرسمي "هو تفعيل لاتفاق سابق مع الطرف النقابي وليس مكسبا جديدا وأنه مجرد تحيين لمنحة العودة المدرسية ومتخلد بذمة الوزارة".
وكانت وزارة التربية قد أصدرت يوم 25 سبتمبر الحالي، بالرائد الرسمي عدد 118، ثلاثة أوامر تتعلق بالترفيع في المنحة الوظيفية لمديري المؤسسات التربوية بالمرحلتين الإعدادية والثانوية، وفي المنحة الخاصة بمصاريف المستلزمات لفائدة المدرسين المباشرين بالمدارس الابتدائية، والمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية والمعاهد النموذجية.
من جهة أخرى، انتقدت الجامعة العامة للتعليم الأساسي حركة النقل في إطار الحلات الإنسانية، مشيرة إلى أنها "كانت انتقامية ومخالفة للقانون المعمول به ومفتوحة على كل أشكال المحاباة والتمييز". وعبّرت عن رفضها لتسمية المدرسين والمدرسات خارج ولايتهم الأصلية دون مراعاة أوضاعهم الاجتماعية والعائلية، وفق ذات البلاغ.
ومن المنتظر أن تنفذ الجامعة العامة للتعليم الأساسي يوم 7 أكتوبر 2025 إضرابا عاما قطاعيا بكافة المدارس الابتدائية "دفاعا عن الحق النقابي والحق في تحسين الوضع المادي وعن تفعيل الاتفاقيات مع وزارة التربية".
