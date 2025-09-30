Babnet   Latest update 20:12 Tunis

القصرين: حجز أكثر من 150 طنا من البطاطا والتفاح في اطار حملة ضد الاحتكار

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6133e19c9caab0.42490935_gkfqnjhpmeoil.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 30 Septembre 2025 - 13:29 قراءة: 0 د, 37 ث
      
نفّذ فريق رقابي مشترك يضم مصالح التجارة والحرس البلدي، أمس الاثنين، تحت إشراف والي القصرين، وفي إطار التصدي لظاهرة المضاربة والإحتكار، حملة مراقبة استهدفت عددا من مخازن التبريد بمعتمديتي سبيبة وسبيطلة.

وأسفرت العملية الأولى بسبيبة عن ضبط مخزن يحتوي على حوالي 92 طنا من البطاطا، بعد ثبوت تعمّد صاحبه الامتناع عن البيع، ليتم تحرير مخالفة اقتصادية في شأنه وإحالة الملف على النيابة العمومية التي أذنت بفتح قضية عدلية في الغرض.

وتمت في سبيطلة، معاينة مخزن ثانٍ للتبريد يحوي 59.5 طنا من التفاح، في وضعية مخالفة للقانون، بسبب غياب بطاقات الحجز على غرف التبريد، وعدم وضع التسمية التجارية على الواجهة، فضلا عن عدم الإستظهار بعقود التخزين، فتم حجز الكمية بالكامل تنفيذا لتعليمات النيابة العمومية، وفق ما جاء في بلاغ صادر في الصفحة الرسمية لولاية القصرين.



.

Latest update 20:12 Tunis

