القصرين: حجز أكثر من 150 طنا من البطاطا والتفاح في اطار حملة ضد الاحتكار

نفّذ فريق رقابي مشترك يضم مصالح التجارة والحرس البلدي، أمس الاثنين، تحت إشراف والي القصرين، وفي إطار التصدي لظاهرة المضاربة والإحتكار، حملة مراقبة استهدفت عددا من مخازن التبريد بمعتمديتي سبيبة وسبيطلة.



وأسفرت العملية الأولى بسبيبة عن ضبط مخزن يحتوي على حوالي 92 طنا من البطاطا، بعد ثبوت تعمّد صاحبه الامتناع عن البيع، ليتم تحرير مخالفة اقتصادية في شأنه وإحالة الملف على النيابة العمومية التي أذنت بفتح قضية عدلية في الغرض.

