المسرح الوطني التونسي يقدم سلسلة عروض لمسرحية "جرس" بداية من الجمعة 26 ديسمبر

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68f3b0ad9752f6.49667870_lghiekmjnfoqp.jpg width=100 align=left border=0>

تقدم مؤسسة المسرح الوطني التونسي العمل المسرحي الجديد "جرس" للمخرج عاصم بالتوهامي في سلسلة عروض تقام بقاعة الفن الرابع بالعاصمة وتنطلق يوم الجمعة 26 ديسمبر بداية من الساعة السابعة مساء.

وتستضيف قاعة الفن الرابع العرض الثاني لهذه المسرحية يوم السبت (س19) والعرض الثالث يوم الأحد 28 ديسمبر بداية من الساعة الخامسة مساء.

وجاء في تقديم هذا العمل وفق القائمين عليه، أنه يجمع أفرادا في "ليلة استثنائية، بضيوف استثنائيين وعشاء أُعدّ خصيصًا لتفوح منه رائحة التجارب الماضية".





وتسعى هذه المسرحية بحسب المصدر ذاته، إلى الاقتراب من العوالم غير المرئية والبحث في دواخلنا وتحريك السواكن فينا ضمن تلك المساحة البينية التي يتقاطع فيها الحضور الإنساني، حيث تنبت فكرة الحياة والموت، ليطرح السؤال حول كمون هذا الوجود وآفاق سكنه.



مسرحية "جرس" هي من دراماتورجيا، وسينوغرافيا وإخراج عاصم بالتوهامي، ونص محمد شوقي خوجة و عاصم بالتوهامي وكوريغرافيا مروان الروين. ويشارك في تقديم أدوارها كل من سنية زر عيونه و عبد الكريم البناني ورضا جاب الله ومروان الروين.

وتسعى هذه المسرحية بحسب المصدر ذاته، إلى الاقتراب من العوالم غير المرئية والبحث في دواخلنا وتحريك السواكن فينا ضمن تلك المساحة البينية التي يتقاطع فيها الحضور الإنساني، حيث تنبت فكرة الحياة والموت، ليطرح السؤال حول كمون هذا الوجود وآفاق سكنه.مسرحية "جرس" هي من دراماتورجيا، وسينوغرافيا وإخراج عاصم بالتوهامي، ونص محمد شوقي خوجة و عاصم بالتوهامي وكوريغرافيا مروان الروين. ويشارك في تقديم أدوارها كل من سنية زر عيونه و عبد الكريم البناني ورضا جاب الله ومروان الروين.