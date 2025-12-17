كأس العرب قطر 2025: السكيتيوي يؤكد عدم التفريط في اللقب أمام الأردن

أكد طارق السكيتيوي، مدرب المنتخب المغربي، عزم فريقه على عدم التفريط في لقب كأس العرب قطر 2025، وذلك قبل مواجهة المنتخب الأردني في المباراة النهائية المقررة غدًا الخميس على ملعب لوسيل.



وخلال المؤتمر الصحفي الذي سبق اللقاء، شدّد السكيتيوي على الصعوبة الكبيرة للمباراة، معتبرًا أن المنتخبين بلغا النهائي عن جدارة بعد المستويات الرفيعة التي قدماها منذ انطلاق البطولة، متوقعًا مواجهة قوية تتسم بالتنافس الشديد والرغبة المشتركة في التتويج.



وقال المدرب المغربي:، مشيرًا إلى أن المنتخب الأردني يتمتع بأفضلية نسبية تتمثل فيبحكم تواجد اللاعبين معًا لفترة طويلة.وأوضح السكيتيوي أن معرفته الجيدة بمواطنه، مدرب المنتخب الأردني، تضيف بعدًا خاصًا للمواجهة، باعتباره سبق له الإشراف على عدد من اللاعبين المغاربة سواء في الأندية أو المنتخب المحلي، في حين أن المنتخب المغربي خاض التحضيرات في وقت وجيز، مع تسجيلأثّرت على المجموعة منذ انطلاق البطولة.ورغم ذلك، أكد مدرب “أسود الأطلس” أن لاعبيه يتمتعون، معبرًا عن ثقته الكاملة في قدرتهم على تحقيق اللقب.وفي رده على تصريح جمال السلامي حول حاجة المنتخب الأردني للتتويج، قال السكيتيوي:من جانبه، أكد، لاعب المنتخب المغربي، أن المجموعة في، مشيرًا إلى أن الهدف واضح ويتمثل فيوأضاف لوادني أن المهمة لن تكون سهلة أمام منتخب أردني أظهروحقق الانتصار في جميع مبارياته السابقة، لكنه شدد في المقابل على أن المنتخب المغربي قدّم بدوره أداءً تصاعديًا وتجاوز العديد من الصعوبات، خاصة على مستوى الإصابات.وختم بالقول: