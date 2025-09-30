Babnet   Latest update 20:12 Tunis

وزير التشغيل يشدد على ضرورة تدقيق مضامين المصنف الوطني للمهن والكفاءات

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68bdc7716e5e28.80490683_oilefqnmgpjkh.jpg width=100 align=left border=0>
صورة أرشيفية
Publié le Mardi 30 Septembre 2025 - 13:44
      
شدد وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شوّد، أمس الاثنين، خلال جلسة عمل، حول تحيين المصنف الوطني للمهن والكفاءات RTMC، على ضرورة تدقيق مضامين هذا المصنف باعتباره سيكون أداة مرجعية وطنية تضم قائمة المهن والاختصاصات والكفايات المطلوبة في سوق الشغل الوطنية والدولية، داعيا الى مزيد تكريس المقاربة التشاركية في الاعداد والانجاز مع كل المتدخلين حسب بلاغ الوزارة على صفحتها على فيسبوك.

وأضاف بلاغ وزارة التشغيل والتكوين المهني انه تم خلال هذه الجلسة تقديم عرض حول المصنف الوطني للمهن والكفاءات وأهدافه ومدى تقدم مراحل تحيينه وتدارس الحلول الكفيلة للتسريع في نسق الانجاز.



من جهتهم أعرب فريق عمل البنك الدولي و المنظمة الدولية للهجرة عن استعدادهم لمزيد التعاون وتقديم الدعم الفني لتحيين المصنف الوطني للمهن والكفاءات وتقديم عمل ذو جودة وفاعلية.




الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 | 8 ربيع الثاني 1447
Babnet

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 20:12 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

