أسطول الصمود العالمي على مشارف القطاع

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68db6d44f39af3.17957214_niklhogjpmfqe.jpg width=100 align=left border=0>

اقترب أسطول الصمود العالمي، المحمّل بمساعدات طبية وغذائية وبمشاركة نشطاء من أكثر من 45 دولة من بينها تونس، من شواطئ قطاع غزة، حيث يفصله عنها نحو 200 ميل بحري.



وقال وائل نوار، عضو لجنة تنظيم أسطول الصمود المغاربي لكسر الحصار عن غزة، في تدوينة على صفحته بالفايسبوك، إن المسافة التي تفصل الأسطول عن غزة تعادل تقريبًا المسافة بين تونس العاصمة وقفصة، مشيرًا إلى أن القافلة البحرية باتت في أقرب نقطة لها منذ انطلاقها.

