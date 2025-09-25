قصر المعارض بالكرم يحتضن لاول مرة في تونس مهرجان الرياضة 2025 من 6 الى 9 نوفمبر المقبل

من المنتظر، أن يحتضن قصر المعارض بالكرم، ولاول مرة في تونس وشمال افريقيا، مهرجان الرياضة 2025

وذلك من 6 الى 9 نوفمبر المقبل.Tunisian Sports Festival





وتعد هذه التظاهرة الرياضية التي ستجمع ثلة من المدربين واللاعبين والمستثمرين والهواة والمحترفين والشركات الناشئة والمستثمرينمنصة هامة لجعل تونس فاعل رئيسي في التظاهرات الرياضية والرقمية.ومن المتوقع، أن يستقطب هذا الحدث الرياضي أكثر من 100 ألف زائر بهدف تعزيز الرياضة والرياضات الالكترونية والاطلاع على آخر الابتكارات والمستجدات في هذا المجال .كما يتضمن المهرجان أجنحة عديدة لمختلف أنواع الرياضات على غرار اللياقة البدنية والفنون القتالية والملاكمة وبناء الاجسام اضافة الى الرياضات الالكترونية والرقص وعديد الرياضات الأخرى مثل الغولف وتنس الطاولة.وسيتم على هامش هذا المهرجان تنظيم ورشات عمل ومؤتمرات يؤمنها عدد من الخبراء الدوليين حول الالعاب الرياضية ومدى تأثيرها على الصحة والرفاهية وعلى اللياقة البدنية والمفاهيم الجديدة والتقنيات الجديدة للالعاب الرياضية في تونس اضافة الى التغذية وعلاقتها بالرياضة .