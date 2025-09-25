وزيرة الثقافة تدعو الى إطلاق حملة تنظيف واسعة للمناطق الأثرية تنطلق من تونس الكبرى

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68d4d84ecd0d61.87277926_ilfheonjqgkpm.jpg width=100 align=left border=0>

أوصت وزيرة الشؤون الثقافية أمينة الصرارفي بتكثيف التعاون بين مختلف مؤسسات الوزارة لتسريع حل الإشكالات القانونية واللوجستية التي تحول دون تقدم المشاريع وبإطلاق حملة تنظيف واسعة للمواقع الأثرية إنطلاقا من تونس الكبرى.



واجتمعت الصرارفي ، الأربعاء، مع عدد من المديرين العامين لمؤسسات تحت الإشراف والمديرين العامين والمديرين بالوزارة للإطلاع على تقدم عدد من المشاريع.

