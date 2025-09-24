وزيرة الصناعة تؤكد خلال إجتماع الفريق المكلف بإعداد ميثاق تنافسية قطاع مكونات الطائرات على البعد الإستراتيجي لهذا القطاع

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68d45511321d36.03735638_okilnmphqgfej.jpg width=100 align=left border=0>

أكدت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت شيبوب، خلال اجتماع شارك فيه، مساء الاربعاء، فريق العمل المكلف بإعداد ميثاق التنافسية للنهوض بصناعة مكونات الطائرات في أفق سنة 2030، على الأهمية الاستراتيجية لهذا القطاع.



ويضم الفريق وفدا عن مجمع الصناعات التونسية لمكونات الطيران والفضاء "جيتاس "برئاسة ستيفانيا سنية الدلالي ورئيس برنامج التعاون التونسي الألماني لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة فيليكس سارازان ومدير عام الصناعات المعملية فتحي السهلاوي ومدير عام وكالة النهوض بالصناعة والتجديد عمر بوزوادة والرئيس المديرالعام للوكالة العقارية الصناعية قيس الماجري.

