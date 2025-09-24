Babnet   Latest update 22:01 Tunis

وزيرة الصناعة تؤكد خلال إجتماع الفريق المكلف بإعداد ميثاق تنافسية قطاع مكونات الطائرات على البعد الإستراتيجي لهذا القطاع

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68d45511321d36.03735638_okilnmphqgfej.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 24 Septembre 2025 - 21:30
      
أكدت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت شيبوب، خلال اجتماع شارك فيه، مساء الاربعاء، فريق العمل المكلف بإعداد ميثاق التنافسية للنهوض بصناعة مكونات الطائرات في أفق سنة 2030، على الأهمية الاستراتيجية لهذا القطاع.

ويضم الفريق وفدا عن مجمع الصناعات التونسية لمكونات الطيران والفضاء "جيتاس "برئاسة ستيفانيا سنية الدلالي ورئيس برنامج التعاون التونسي الألماني لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة فيليكس سارازان ومدير عام الصناعات المعملية فتحي السهلاوي ومدير عام وكالة النهوض بالصناعة والتجديد عمر بوزوادة والرئيس المديرالعام للوكالة العقارية الصناعية قيس الماجري.



ويهدف مشروع الميثاق الذي تم الإنطلاق في إعداده إلى مضاعفة صادرات هذا القطاع وإحداث 8 آلاف موطن شغل اضافي في أفق 2030، من خلال استقطاب المزيد من الاستثمارات الرائدة وذات المحتوى التكنولوجي في هذا المجال.
وأبرزت الوزيرة أن صناعة مكونات الطائرات تحتل مكانة هامة في النسيج الصناعي الوطني وتندرج ضمن القطاعات الواعدة للاستراتيجية الوطنية للصناعة والتجديد الهادفة إلى مزيد النهوض بالاقتصاد وتطوير البنية التحتية الصناعية والتكنولوجية.
ويشمل هذا القطاع 80 مؤسسة صناعية تؤمن حوالي 20 ألف موطن شغل وحقق نسبة نمو سنوية ب8 بالمائة ويساهم بدوره ب 5ر3 بالمائة في الناتج الداخلي الخام في حين سجلت الصادرات حوالي 2 مليار دينار موفى سنة 2023.


Latest update 22:01 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة

