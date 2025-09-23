وزارة الصحة تطلق أول عيادة رقمية في طب الأعصاب بالمستشفى المحلي بالشبيكة بولاية القيروان

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68d25c38d09ed2.84922144_jekqphilmngof.jpg width=100 align=left border=0>

أطلقت وزارة الصحة أمس الاثنين بمناسبة اليوم العالمي لمرض الزهايمر الموافق ل21 سبتمبر من كل عام، أول عيادة رقمية في طب الأعصاب بالمستشفى المحلي بالشبيكة بولاية القيروان بإشراف الدكتور رياض ڨويدر والدكتورة إيمان قاسم من مستشفى الرازي.



وأكدت وزارة الصحة في بلاغ لها على صفحتها على فيسبوك اليوم ، أن هذه الخطوة تُجسّد التحول الرقمي في القطاع الصحي، وتقرّب الخدمات الصحيّة للمناطق الداخلية عبر استثمار خبرة الإطارات الطبية والتقنيات الحديثة لخدمة المرضى.











