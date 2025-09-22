<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68d143198c4930.25254226_lpmeqiojhnkfg.jpg width=100 align=left border=0>

أسفرت انتخابات الفرع الجهوي للمحامين بتونس المنعقدة أمس الأحد عن انتخاب المحامي سفيان بالحاج محمّد رئيسا للفرع الجهوي للمحامين بتونس، أكبر فرع للمحامين حيث ينضوي تحته أكثر من 4000 محام، حسب ما صرّح به رئيس لجنة انتخابات مؤتمر الهيئة الوطنية للمحامين، الأستاذ عادل بالهجالة ل(وات).



وقال بالهجّالة في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الاثنين إنّ انتخابات الفرع الجهوي للمحامين بتونس تمّت على دورين حيث تنافس الأستاذان عبد الفتاح العلوي وسفيان بالحاج محمّد على رئاسة الفرع وآلت أغلب الأصوات إلى المحامي بالحاج محمّد ليكون رئيسا لفرع المحامين بتونس للفترة النيابية من 2025 إلى 2028 .

