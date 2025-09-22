Babnet   Latest update 14:38 Tunis

انتخاب المحامي سفيان بالحاج محمّد رئيسا للفرع الجهوي للمحامين بتونس

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68d143198c4930.25254226_lpmeqiojhnkfg.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 22 Septembre 2025 - 13:36 قراءة: 0 د, 35 ث
      
أسفرت انتخابات الفرع الجهوي للمحامين بتونس المنعقدة أمس الأحد عن انتخاب المحامي سفيان بالحاج محمّد رئيسا للفرع الجهوي للمحامين بتونس، أكبر فرع للمحامين حيث ينضوي تحته أكثر من 4000 محام، حسب ما صرّح به رئيس لجنة انتخابات مؤتمر الهيئة الوطنية للمحامين، الأستاذ عادل بالهجالة ل(وات).

وقال بالهجّالة في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الاثنين إنّ انتخابات الفرع الجهوي للمحامين بتونس تمّت على دورين حيث تنافس الأستاذان عبد الفتاح العلوي وسفيان بالحاج محمّد على رئاسة الفرع وآلت أغلب الأصوات إلى المحامي بالحاج محمّد ليكون رئيسا لفرع المحامين بتونس للفترة النيابية من 2025 إلى 2028 .



وتمّ يوم 13 سبتمبر الحالي انتخاب المحامي لدى التعقيب بوبكر بالثابت عميدا للمحامين التونسيين للفترة2025-2028 ، خلفا للعميد المنتهية عهدته حاتم المزيو.



Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 315263


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 22 سبتمبر 2025 | 30 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:45
18:18
15:39
12:19
06:07
04:40
الرطــوبة:
% 36
Babnet
Babnet34°
34° Babnet
الــرياح:
3.6 كم/س
Babnet
Babnet22°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
34°-22
32°-21
27°-23
29°-21
28°-21
  • Avoirs en devises
    25119,7

  • (19/09)
  • Jours d'importation
    108
  •              1 € = 3,42100 DT        1$ =2,89732 DT
  • Solde Compte du Trésor   (19/09)   1284,9 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 14:38 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    