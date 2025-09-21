كتب جديدة حول الجالية اليونانية واللاجئين الاسبان والأحبار اليهود في تونس
سيتم يوم الخميس المقبل 25 سبتمبر الجاري في المكتبة المتعددة الوسائط التابعة للمعهد الفرنسي في تونس، تقديم ثلاثة كتب جديدة من مجموعة "تونس المتعددة" (Tunisie Plurielle)، مخصصة للجالية اليونانية في تونس والمبعدين الإسبان، وأحبار اليهود.
وصدرت هذه الكتب في عام 2025 عن دار سانتيانا، وهي دار نشر تونسية متخصصة في نشر كتب العلوم الإنسانية والاجتماعية.
وصدرت هذه الكتب في عام 2025 عن دار سانتيانا، وهي دار نشر تونسية متخصصة في نشر كتب العلوم الإنسانية والاجتماعية.
وسيحضر المؤلفون ومدير المجموعة هذا اللقاء للتعمق في محتوى مجموعة "تونس المتعددة" ومناقشة قضايا الثقافة التونسية المعاصرة وستعقد في نهاية اللقاء جلسة بيع وتوقيع الكتب وذلك بالتعاون مع مكتبة "الكتاب" .
ووفقًا لآخر المنشورات المتاحة على الإنترنت، هناك كتابان من مجموعة "تونس المتعددة" باللغة الفرنسية: "اللاجئون الإسبان في تونس - المنفى الجمهوري" لبشير يزيدي و"الجالية اليونانية في تونس (القرن السادس عشر إلى القرن الحادي والعشرين)" لأنطونيس أ. شالديوس.
أما الكتاب الثالث فهو باللغة العربية بعنوان "احبار اليهود في البلاد التونسية زمن الاستعمار الفرنسي" للكاتبة سماح المطوي.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 315230