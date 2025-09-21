كتب جديدة حول الجالية اليونانية واللاجئين الاسبان والأحبار اليهود في تونس

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68d0615a74b230.71304069_iqehpjlgofkmn.jpg width=100 align=left border=0>

سيتم يوم الخميس المقبل 25 سبتمبر الجاري في المكتبة المتعددة الوسائط التابعة للمعهد الفرنسي في تونس، تقديم ثلاثة كتب جديدة من مجموعة "تونس المتعددة" (Tunisie Plurielle)، مخصصة للجالية اليونانية في تونس والمبعدين الإسبان، وأحبار اليهود.

وصدرت هذه الكتب في عام 2025 عن دار سانتيانا، وهي دار نشر تونسية متخصصة في نشر كتب العلوم الإنسانية والاجتماعية.



