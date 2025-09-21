بطولة افريقيا لكرة اليد للصغريات (الدور النهائي): المنتخب التونسي ينهزم امام نظيره المصري 21-33

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68cda7ab056118.68846683_mjqofinphlkeg.jpg width=100 align=left border=0>

انهزم المنتخب التونسي لكرة اليد للصغريات (مواليد 2008) مساء اليوم الاحد امام نظيره المصري بنتيجة 21-33 في المباراة النهائية لبطولة افريقيا للعبة لهاته الفئة العمرية التي اختتمت اليوم في الجزائر.

وكان المنتخب التونسي قد تاهل الى الدور النهائي اثر فوزه امس السبت على نظيره الغيني بنتيجة 25 - 23 في لقاء الدور نصف النهائي.

يذكر أنّ السباعي التونسي كان قد ضمن عقب تأهله للمربع الذهبي للبطولة القارية ورقة العبور الى مونديال 2026.





