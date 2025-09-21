Babnet   Latest update 21:33 Tunis

بطولة افريقيا لكرة اليد للصغريات (الدور النهائي): المنتخب التونسي ينهزم امام نظيره المصري 21-33

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68cda7ab056118.68846683_mjqofinphlkeg.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Dimanche 21 Septembre 2025 - 20:30 قراءة: 0 د, 21 ث
      
انهزم المنتخب التونسي لكرة اليد للصغريات (مواليد 2008) مساء اليوم الاحد امام نظيره المصري بنتيجة 21-33 في المباراة النهائية لبطولة افريقيا للعبة لهاته الفئة العمرية التي اختتمت اليوم في الجزائر.
وكان المنتخب التونسي قد تاهل الى الدور النهائي اثر فوزه امس السبت على نظيره الغيني بنتيجة 25 - 23 في لقاء الدور نصف النهائي.
يذكر أنّ السباعي التونسي كان قد ضمن عقب تأهله للمربع الذهبي للبطولة القارية ورقة العبور الى مونديال 2026.

 


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 315228


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 21 سبتمبر 2025 | 29 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:46
18:20
15:40
12:19
06:06
04:40
الرطــوبة:
% 69
Babnet
Babnet33°
27° Babnet
الــرياح:
5.66 كم/س
Babnet
Babnet22°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
33°-22
33°-20
31°-21
28°-23
27°-22
  • Avoirs en devises
    25119,7

  • (19/09)
  • Jours d'importation
    108
  •              1 € = 3,42100 DT        1$ =2,89732 DT
  • Solde Compte du Trésor   (19/09)   1284,9 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 21:33 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    