بطولة افريقيا لكرة اليد للصغريات (الدور النهائي): المنتخب التونسي ينهزم امام نظيره المصري 21-33
انهزم المنتخب التونسي لكرة اليد للصغريات (مواليد 2008) مساء اليوم الاحد امام نظيره المصري بنتيجة 21-33 في المباراة النهائية لبطولة افريقيا للعبة لهاته الفئة العمرية التي اختتمت اليوم في الجزائر.
وكان المنتخب التونسي قد تاهل الى الدور النهائي اثر فوزه امس السبت على نظيره الغيني بنتيجة 25 - 23 في لقاء الدور نصف النهائي.
يذكر أنّ السباعي التونسي كان قد ضمن عقب تأهله للمربع الذهبي للبطولة القارية ورقة العبور الى مونديال 2026.
