بلدية تونس تواصل اجتماعاتها للنظر في مختلف المشاكل والنقائص المتعلقة بالدوائر التابعة لها

Bookmark article    Publié le Dimanche 21 Septembre 2025 - 18:08 قراءة: 0 د, 48 ث
      
تتواصل سلسلة الاجتماعات التي تنظمها بلدية تونس للنظر في مختلف المشاكل والنقائص المتعلقة بالدوائر البلدية التابعة لها وتقديم بعض المقترحات ومحاولة ايجاد بعض الحلول في شأنها
وقد تم التطرق يوم أمس السبت ، خلال جلسة العمل التي انعقدت بمقر بلدية تونس بالعاصمة، بحضور الكاتب العام المكلّف بتسيير بلدية تونس وأعضاء المجالس المحلية ومختلف الإطارات البلديّة وعدد من المعتمدين، إلى مختلف المشاكل والنقائص المتعلقة بالدوائر البلدية العمران الاعلى و التحرير والوردية


ووفقا لما تم نشره على صفحة بلدية تونس على موقع التواصل الاجتماعي "فايس بوك" ، فقد تم اقتراح بعض الحلول لعدد من المشاريع التي سيتم درسها من الناحية الفنية والمالية وبرمجتها للتنفيذ لهذه الدوائر الثلاثة

واكد الكاتب العام المكلف بتسيير بلدية تونس، أن هذه الجلسات متواصلة لتشمل كافة الدوائر البلدية التابعة لمدينة تونس تبعا للرزنامة المقترحة
وللاشارة فإن هذه الجلسة تتنزل في إطار اللّقاءات الأسبوعيّة مع ممثّلي المجالس المحليّة و المعتمدين قصد التّواصل مع مشاغل ومشاكل الدوائر البلدية، وتبعا للتحضير لإعداد ميزانية التصرّف لسنة 2026 وفق مقاربة تشاركيّة


