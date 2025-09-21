بلدية تونس تواصل اجتماعاتها للنظر في مختلف المشاكل والنقائص المتعلقة بالدوائر التابعة لها

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5debc15a35ba86.08005903_npfkhojmleigq.jpg width=100 align=left border=0>

تتواصل سلسلة الاجتماعات التي تنظمها بلدية تونس للنظر في مختلف المشاكل والنقائص المتعلقة بالدوائر البلدية التابعة لها وتقديم بعض المقترحات ومحاولة ايجاد بعض الحلول في شأنها

وقد تم التطرق يوم أمس السبت ، خلال جلسة العمل التي انعقدت بمقر بلدية تونس بالعاصمة، بحضور الكاتب العام المكلّف بتسيير بلدية تونس وأعضاء المجالس المحلية ومختلف الإطارات البلديّة وعدد من المعتمدين، إلى مختلف المشاكل والنقائص المتعلقة بالدوائر البلدية العمران الاعلى و التحرير والوردية



