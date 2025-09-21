الكيني ساوي يفوز بماراطون برلين ويحافظ على سجله المثالي

فاز الكيني سيباستيان ساوي اليوم الأحد بماراطون برلين للمرة الأولى في مسيرته مسجلا أفضل زمن في الموسم بلغ ساعتين ودقيقتين و16 ثانية ليحقق ثالث انتصار في ثلاثة سباقات لكن محاولته لتحقيق رقم قياسي عالمي أخفقت في يوم اتسمت أجواؤه بالرطوبة.



وحقق الياباني أكاساكي أكيرا مفاجأة وأحرز المركز الثاني بعد تقديمه أداء قويا في النصف الثاني من الماراطون وأنهى السباق متأخرا عن ساوي بحوالى أربع دقائق.



وجاء الإثيوبي شمديسا دبيلي في المركز الثالث.واصطف عشرات الآلاف من سكان برلين في الشوارع في صباح يوم مشمس آملين في مشاهدة تحقيق رقم قياسي عالمي آخر في ما يعتبر أسرع سباق ماراطون في جدول الموسم.وتولى ساوي (29 عاما)، الفائز بماراطون لندن في أفريل الماضي والذي فاز أيضا بأول ماراطون في مسيرته ببلنسية في ديسمبر، زمام الأمور منذ بداية الماراطون مسجلا سرعة فائقة.ولم يستطع أحد مجاراة ساوي وتخطى علامة منتصف المسافة في ساعة و12 ثانية أي ضمن الزمن القياسي العالمي.ووضع ساوي الرقم القياسي الذي سجله مواطنه الكيني كيلفن كيبتوم في عام 2023 وبلغ ساعتين و35 ثانية نصب عينيه لكن كان من الواضح أنه دفع ثمن انطلاقته السريعة.