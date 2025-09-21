تونس تحتفل بيوم الشريط الساحلي يوم 25 سبتمبر 2025

تحتفل تونس على غرار بلدان حوض البحر الابيض المتوسط بيوم الشّريط الساحلي، الخميس 25 سبتمبر 2025، وفق ما أعلنته وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي، الأحد.



وينتظم فعاليات يوم الشريط الساحلي الوكالة تحت اشراف وزارة البيئة وبالتعاون مع برنامج الامم المتحدة للبيئة وخطة عمل البحر الابيض المتوسط ومركز الانشطة الاقليمي لبرنامج الإجراءات ذات الاولوية.



ويتضمن برنامج هذه التظاهرة، التي تهدف إلى تثمين التراث الطبيعي والاقتصادي والثقافي للمنطقة الساحلية المتوسطية، تسليط الضوء على المؤسسات والهياكل التي تعمل في مجال حماية الشريط الساحلي والبحري ودورها في وضع السياسات الملائمة وتطبيق التدابير الوقائية وتطوير البحوث.وسيتم، بالمناسبة، عرض مشاريع رائدة في ونموذجية في للتّصرف المندمج والمستدام بالمناطق الساحلية المتوسطية وفي تونس، بالاضافة الى تنظيم معرض حول التنوع البيولوجي البحري.ويتزامن هدا الحدث مع الذكرى الخمسين لاطلاق خطة العمل من اجل المتوسط.ويمتد الشريط الساحلي التونسي على طول 2300 كلم منها 340 كلم تتطلب التدخل وفق وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي.