المعهد الفرنسي بتونس يطلق النسخة الثالثة من ورشات الكتابة "في مكان آخر"
يطلق، المعهد الفرنسي بتونس، النسخة الثالثة من ورشات الكتابة "في مكان آخر"، والتي ستقام في الفترة الممتدة بين نوفمبر 2025 وجوان 2026، حول موضوع "الكتابة والذكريات".
وتهدف هذه الورشات، التي سيؤطرها الكاتب التونسي، موحا حرمل، الى توفير مساحة للمشاركة والدعم والنقاش حول مشاريع الكتابة على المدى الطويل، وفق ما ورد بالصفحة الرسمية للمعهد على موقع التواصل الاجتماعي 'فايسبوك'.
وستخصص هذه النسخة الجديدة لاكتشاف العلاقة بين الذاكرة والكتابة حيث ستكون فرصة للمشاركين لطرح أسئلة جوهرية على غرار كيف تعبر الكتابة عن الذاكرة الفردية والجماعية؟ وما هي العلاقات القائمة بين التذكر ونسيان الذاكرة في عملية الإبداع؟ وهل يجب أن يكون الخيال وفيا للذاكرة، أم أنه قد
يخونها؟.
كما سيتمكن المشاركون من الاطلاع على عدد من تجارب الكتابة وتطوير نصوص تمهيدية مثل القصص القصيرة أو الروايات.
ويتعين على الراغبين في المشاركة في هذه الورشة، ملء نموذج التسجيل في أجل أقصاه، يوم 11 أكتوبر 2025.
