المعهد الفرنسي بتونس يطلق النسخة الثالثة من ورشات الكتابة "في مكان آخر"

يطلق، المعهد الفرنسي بتونس، النسخة الثالثة من ورشات الكتابة "في مكان آخر"، والتي ستقام في الفترة الممتدة بين نوفمبر 2025 وجوان 2026، حول موضوع "الكتابة والذكريات".



وتهدف هذه الورشات، التي سيؤطرها الكاتب التونسي، موحا حرمل، الى توفير مساحة للمشاركة والدعم والنقاش حول مشاريع الكتابة على المدى الطويل، وفق ما ورد بالصفحة الرسمية للمعهد على موقع التواصل الاجتماعي 'فايسبوك'.

