وزير الخارجية يترأس وفد تونس في الأشغال رفيعة المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك من 22 الى 29 سبتمبر
يترأس محمد علي النفطي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، بتكليف من رئيس الجمهوريّة، الوفد التّونسي المُشارك في أشغال الجزء رفيع المستوى للدورة الثمانين للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، التي ستنعقد بنيويورك (الولايات المتحدة الأمريكية)، من 22 إلى 29 سبتمبر الجاري، تحت شعار "معًا أفضل: ثمانون عاماً وأكثر من أجل السلام والتنمية وحقوق الإنسان".
وسيلقي وزير الخارجية "بيان تونس" في النقاش العام للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وسيشارك في احتفالية ذكرى تأسيس المنظمة الأممية. كما سيقدّم رؤية تونس خلال الإجتماعات رفيعة المستوى التي ستتناول بالدرس جملة من المسائل المتصلة بالتعاون متعدد الأطراف في المجالات الاقتصادية والمالية والصحية والمناخية وما يتصل بالمرأة والشباب.
وسيشارك كذلك في الاجتماعات التنسيقية العربية والإسلامية، وتلك التابعة لمجموعة 77 زائد الصين، التي ستعقد على هامش الدورة الثمانين، وفي عدد من الأنشطة رفيعة المستوى التي ستتناول بالخصوص المبادرة العالمية للصحة والسلام، وفق بلاغ صادر اليوم الأحد عن وزارة الخارجية.
كما سيُجري الوزير عددا من اللقاءات الثنائية مع نظرائه من الدول الشقيقة والصديقة وممثلي الهيئات والمنظمات الأممية، حيث ستكون هذه اللقاءات مناسبة لتعزيز أواصر التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف، وتنويع علاقات الشراكة في كافة المجالات والتباحث حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
