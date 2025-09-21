وزير الخارجية يترأس وفد تونس في الأشغال رفيعة المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك من 22 الى 29 سبتمبر

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68d0157544ad94.20977120_enhglofipkmjq.jpg width=100 align=left border=0>

يترأس محمد علي النفطي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، بتكليف من رئيس الجمهوريّة، الوفد التّونسي المُشارك في أشغال الجزء رفيع المستوى للدورة الثمانين للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، التي ستنعقد بنيويورك (الولايات المتحدة الأمريكية)، من 22 إلى 29 سبتمبر الجاري، تحت شعار "معًا أفضل: ثمانون عاماً وأكثر من أجل السلام والتنمية وحقوق الإنسان".



وسيلقي وزير الخارجية "بيان تونس" في النقاش العام للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وسيشارك في احتفالية ذكرى تأسيس المنظمة الأممية. كما سيقدّم رؤية تونس خلال الإجتماعات رفيعة المستوى التي ستتناول بالدرس جملة من المسائل المتصلة بالتعاون متعدد الأطراف في المجالات الاقتصادية والمالية والصحية والمناخية وما يتصل بالمرأة والشباب.

