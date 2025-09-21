الادارة العامة للاداءات بتونس تذكر بأن 25 سبتمبر هو آخر أجل لايداع التصريح بالقسط الاحتياطي الثاني

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68cfd1bd374ef6.40368894_lpknihfoqgmje.jpg width=100 align=left border=0>

نشرت الادارة العامة للأداءات بتونس، بصفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي 'فايسبوك'، تذكيرا لمختلف المتعاملين بأن آخر أجل لايداع التصريح بالقسط الاحتياطي الثاني بالنسبة للأشخاص الطبيعيين وفقا للأجندة الجبائية لشهر سبتمبر 2025، هو يوم 25 سبتمبر الجاري.



وفسرت الادارة أن هذا التاريخ يمثل اليوم الأخير القانوني لإيداع التصريح وليس اليوم الوحيد لذلك داعية، وفق ذات المصدر، مختلف المتعاملين، إلى إيداع تصاريحهم في الأيام السابقة لهذه الآجال وذلك تجنبا للازدحام داخل القباضات المالية وللضغط على المنظومة المعلوماتية.













