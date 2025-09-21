Babnet   Latest update 14:08 Tunis

المؤتمر الدولي للمعهد العالي لتاريخ تونس المعاصر،"الاستقلال، نضالات ، مفاوضات والبحث عن السيادة" ايام 26و27،و28 مارس 2026

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68cfca89cdb350.59978493_geolpjhnimkqf.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Dimanche 21 Septembre 2025 - 13:47 قراءة: 0 د, 58 ث
      
في اطار احياء الذكرى السبعين لاستقلال تونس، ينظم المعهد الدولي للمعهد العالي لتاريخ تونس المعاصر مؤتمرا دوليا تحت عنوان ،"الاستقلال، نضالات ، مفاوضات والبحث عن السيادة" ، وذلك ايام 26و27و28 مارس 2026
ويسعى المؤتمر الى اعادة تاطير مفهوم الاستقلال ضمن سياقه التاريخي المعقد، بما ينطوي عليه من قيود موضوعية وتوازنات دولية اثرت في مساره وملامحه
كما يهدف المؤتمر الى اعادة التفكير في مفهموم الاستقلال في ابعاده السياسية والنضالية، فضلا عن بعده المرتبط بالكفاح المسلح،وذلك في اتجاه استكشاف مدى تحقق مفهوم السيادة

"مابين الاستقلال والسيادة: اية رهانات"، من ابرز المحاور التي سيضعها المشاركون في اشغال المؤتمر تحت بساط الدرس باعتبار ان الاستقلال رغم كونه فعلا سياسيا مفصليا ،ليس مرادفا للسيادة في الغالب، لما تنطوي عليه من مضامين متعددة وجوانب متنوعة باتت اليوم في صلب النقاشات داخل البلدان التي عاشت الاستعمار

كما سيطرح المؤتمر اشكالية محورية تندرج ضمن مجال البحث التاريخي تتعلق بمدى صلاحية المعاهدات والاتفاقيات في الوقت الراهن، وبمدى جدوى استمرار الدول التي خضعت للاستعمار في الالتزام بها، او الحاجة الى مراجعتها، وربما التخلي عنها
وسيركز المؤتمر ايضا، على مسالة الاستقلال بين النضال السياسي و الكفاح المسلح ،سيما وان غالبا ما اتسم النضال السياسي الذي قادته النخب بقدر من التكامل او التقاطع مع الكفاح المسلح



