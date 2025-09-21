المؤتمر الدولي للمعهد العالي لتاريخ تونس المعاصر،"الاستقلال، نضالات ، مفاوضات والبحث عن السيادة" ايام 26و27،و28 مارس 2026

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68cfca89cdb350.59978493_geolpjhnimkqf.jpg width=100 align=left border=0>

في اطار احياء الذكرى السبعين لاستقلال تونس، ينظم المعهد الدولي للمعهد العالي لتاريخ تونس المعاصر مؤتمرا دوليا تحت عنوان ،"الاستقلال، نضالات ، مفاوضات والبحث عن السيادة" ، وذلك ايام 26و27و28 مارس 2026

ويسعى المؤتمر الى اعادة تاطير مفهوم الاستقلال ضمن سياقه التاريخي المعقد، بما ينطوي عليه من قيود موضوعية وتوازنات دولية اثرت في مساره وملامحه

كما يهدف المؤتمر الى اعادة التفكير في مفهموم الاستقلال في ابعاده السياسية والنضالية، فضلا عن بعده المرتبط بالكفاح المسلح،وذلك في اتجاه استكشاف مدى تحقق مفهوم السيادة

