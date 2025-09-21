Babnet   Latest update 09:06 Tunis

قريبا انطلاق أشغال مشروعي تهيئة الملعب البلدي بمنزل فارسي وصيانة المحولات الكهربائية بالملعب الاولمبي مصطفى بن جنات بالمنستير

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5d5db2f5051864.30079475_nkjlpmiqeogfh.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Dimanche 21 Septembre 2025
      
تنطلق قريبا أشغال تهيئة الملعب البلدي بمنزل فارسي من معتمدية المكنين، وأعمال صيانة المحولات الكهربائية بالملعب الاولمبي مصطفى بن جنات بالمنستير.
وستتواصل أشغال مشروع تهيئة الملعب البلدي بمنزل فارسي من معتمدية المكنين التي تمّ بعد الإعلان عن نتائج طلب العروض الخاص بالمشروع من قبل ولاية المنستير، عقب المصادقة عليها من قبل اللجنة الجهوية لمراقبة الصفقات العمومية، على مدى 180 يوما، وبكلفة قدّرت بأكثر من 210 آلاف دينار.
ومن المنتظر أن تنطلق خلال المدة القريبة القادمة أشغال صيانة المحولات الكهربائية بالملعب الاولمبي مصطفى بن جنات بالمنستير بناء على موافقة اللجنة الجهوية المراقبة الصفقات العمومية على نتايجة طلب العروض الخاصة بالمشروع.

وقدرت كلفة المشروع بما يناه 470 ألف و 193 دينار ومدة انجاز قدرها 120 يوما.


