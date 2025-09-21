جلسة عمل بوزارة التشغيل حول تعزيز تمويل الشركات الأهلية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/678c9b4f814b68.39895326_gfqioejhpknml.jpg width=100 align=left border=0>

أشرفت حسنة جيب الله، كاتبة الدولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني المكلفة بالشركات الأهلية، يوم الجمعة 19 سبتمبر 2025، على جلسة عمل بمقر الوزارة بحضور ممثلين عن وزارتي المالية والاقتصاد والتخطيط، خصصت لبحث المنشور المتعلق باعتماد الانطلاق الرامي إلى تشجيع ريادة الأعمال ودعم الباعثين عبر توفير التمويل الذاتي.



وتناول الحضور خلال الجلسة الإمكانيات المتاحة لمراجعة المنشور وتعميمه على المؤسسات البنكية المعنية بتمويل إحداث الشركات الأهلية، بما من شأنه تبسيط إجراءات النفاذ إلى التمويلات وتعزيز فرص انطلاق هذه المشاريع.

