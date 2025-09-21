جلسة عمل بوزارة التشغيل حول تعزيز تمويل الشركات الأهلية
أشرفت حسنة جيب الله، كاتبة الدولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني المكلفة بالشركات الأهلية، يوم الجمعة 19 سبتمبر 2025، على جلسة عمل بمقر الوزارة بحضور ممثلين عن وزارتي المالية والاقتصاد والتخطيط، خصصت لبحث المنشور المتعلق باعتماد الانطلاق الرامي إلى تشجيع ريادة الأعمال ودعم الباعثين عبر توفير التمويل الذاتي.
وتناول الحضور خلال الجلسة الإمكانيات المتاحة لمراجعة المنشور وتعميمه على المؤسسات البنكية المعنية بتمويل إحداث الشركات الأهلية، بما من شأنه تبسيط إجراءات النفاذ إلى التمويلات وتعزيز فرص انطلاق هذه المشاريع.
وأكدت كاتبة الدولة أنّ الجهود متواصلة لتحسين مناخ الاستثمار في هذا الصنف من المؤسسات الجماعية عبر توفير المرافقة الضرورية وتذليل العراقيل التي تحول دون دخول عدد منها حيز النشاط الفعلي. كما شددت على أهمية حوكمة الملف وتبسيط الإجراءات وتيسير التمويل، إلى جانب بحث سبل تمتيع الشركات الأهلية بالامتيازات الممنوحة لبقية أصناف الشركات، باعتبارها آلية مبتكرة تعكس مقاربة تنموية جديدة ترتكز على العدالة الاجتماعية والمبادرة المحلية وقيم التضامن.
وأضافت أنّ الشركات الأهلية قادرة على خلق ديناميكية اقتصادية واجتماعية قائمة على المشاركة الفعلية للمواطنين في الاستثمار والإنتاج وصنع القرار.
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على بلورة جملة من المقترحات والعمل، في إطار مقاربة تشاركية، مع البنك التونسي للتضامن وبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة خلال الأسبوع القادم لمزيد دفع هذا التوجه.
