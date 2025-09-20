زغوان: غلق مصنع المنسوجات التقنية "سيون" بالجهة وإحالة 250 عاملا وعاملة على البطالة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68ce948c3b50a3.48560713_meognhqkipjfl.jpg width=100 align=left border=0>

شهد مصنع المنسوجات التقنية "سيون" بزغوان، ليلة امس الجمعة، حالة من الاحتقان في صفوف العمال، على خلفية قرار اتخذته إدارة المصنع يقضى بغلق المؤسسة، بسبب "صعوبات مالية" تمر بها، وهو ما خلق جوا من الفوضى والتوتر في صفوف العاملين داخل المصنع وفي محيطه، إلى ساعة متأخرة من الليل.



وقال الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل حمادي النحالي، في تصريح لصحفي "وات"، أن قرار أصحاب المؤسسة (وهي اجنبية، مصدرة كليا) كان "مفاجئا وأحاديا، ولم يراع الضوابط الشغلية والتمشي القانوني المرحلي المعمول به في مثل هذه الحالات، كإحالة عدد من العمال على البطالة الفنية، أو تسريح البعض منهم، وفق الإجراءات المنصوص عليها بمجلة الشغل، لتجاوز الصعوبات الاقتصادية عند الاقتضاء"، مشيرا إلى أن "250 عاملا وعاملة، سيحالون بمقتضى هذا القرار على البطالة الإجبارية".

