سليانة: وضع 8 ألاف و400 قنطار من البذور منذ بداية شهر سبتمبر
بلغت كميات البذور الموضوعة بولاية سليانة، منذ بداية شهر سبتمبر الجاري الي غاية أمس الجمعة، 8 ألاف و400 قنطار، وفق رئيس مكتب الزراعات الكبرى بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية محمد طاهر عزوز.
وبين عزوز في تصريح اليوم السبت لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن الكميات المرفوعة بلغت 5 ألاف و800 قنطار، وبلغ المخزون المتبقي 3 ألاف قنطار.
وأضاف أن المساحات المبرمجة للسنة الحالية بلغت 155 ألف هكتار (قمح صلب وقمح لين وشعير وتريتكال)، لافتا إلى أن حصة الجهة من البذور الممتازة قدرت ب55 ألفا و600 قنطار قمح صلب و9 ألاف و150 قنطارا من القمح اللين و550 قنطارا من مادة الشعير.
وأشار عزوز إلى أن حصة الجهة من بذور المراقبة المعدة للبذر من الشعير بلغت 25 ألف قنطار، معربا عن الامل في أن تتوفر كميات الأسمدة مع إنطلاق الموسم لضمان موسم فلاحي ناجح.
