سليانة: وضع 8 ألاف و400 قنطار من البذور منذ بداية شهر سبتمبر

بلغت كميات البذور الموضوعة بولاية سليانة، منذ بداية شهر سبتمبر الجاري الي غاية أمس الجمعة، 8 ألاف و400 قنطار، وفق رئيس مكتب الزراعات الكبرى بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية محمد طاهر عزوز.



وبين عزوز في تصريح اليوم السبت لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن الكميات المرفوعة بلغت 5 ألاف و800 قنطار، وبلغ المخزون المتبقي 3 ألاف قنطار.

