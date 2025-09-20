أبرز الأحداث السياسية في تونس بين 13 و20 سبتمبر 2025

شهد الأسبوع الممتد من 13 إلى 20 سبتمبر 2025 حركية سياسية مكثفة في تونس، تخللتها قرارات حكومية، تحركات ديبلوماسية، ومواقف نقابية ومهنية لافتة.



13 سبتمبر: تكريم أمني وانتخابات مهنية



14 سبتمبر: قرارات في الهجرة ورسائل سياسية



15 سبتمبر: ملفات اقتصادية وسياسية ساخنة



16 سبتمبر: مواقف نقابية ورسائل ديبلوماسية



17 سبتمبر: الأمن السيبرني والتحضيرات الدينية



18 سبتمبر: علاقات خارجية وإصلاحات مهنية



19 سبتمبر: رئاسة الجمهورية في الواجهة



* وزير الداخليةأشرف على موكب لتكريم أبناء شهداء وجرحى المؤسسة الأمنية والمتفوقين في الامتحانات الوطنية.نشرت نموذج ورقة التصويت في إطار عملية سحب الوكالة من أحد أعضاء مجلس محلي بالمهدية.* تونس شاركت بوفد رسمي في* وقفة احتجاجية قرب السفارة الأمريكية بتونس دعماً لفلسطين وتنديداً بالتطبيع.* انتخابعميداً للمحامين خلفاً لحاتم المزيو.* السلطات التونسية أعلنتبشروط خاصة.* ورشة موجهة للبلديات دعت إلى إدماج القطاع غير المنظم في مسار التصرف في النفايات.* شخصيات تونسية بارزة شاركت فيلكسر الحصار عن غزة.* الأمن التونسي أعلن إيقاف "أبرز المتورطين في جرائم الاحتكار والمضاربة".* مجموعة التعاون البرلماني اعتبرت مشروع قانون أمريكي حول الديمقراطية في تونس "تدخلاً سافراً".* رئيس هيئة الانتخاباتأكد استعداد الهيئة لإجراء الانتخابات البلدية.* تونس جددت فيموقفها الداعم لتوحيد الصف العربي ضد التهديدات الصهيونية.* فرز أصوات انتخابات مجلس الهيئة الوطنية للمحامين أسفر عن انتخاب 14 عضواً جديداً.طالبت بتسريع تنقيح المرسوم عدد 54.* البعثة التونسية الدائمة بجنيف أدانت بقوة الاعتداءات الصهيونية.* الإعلان عن انطلاق سفننحو غزة.* جمعيات من صفاقس انخرطت فيتضامناً مع غزة.* وزير الداخلية أكد أن تونس تواجهتستوجب رفع الجاهزية.* وزير الشؤون الدينيةترأس اجتماع اللجنة الوطنية للحج والعمرة استعداداً لموسم 2026.* وزير الدفاعبحث بالكويت ملفات التعاون العسكري والإقليمي.* لجنة النظام الداخلي بالمجلس الوطني للأقاليم والجهات قررت جلسات استماع حول التنمية المحلية.* عميد المحامينجدد دعوته لإلغاءوتسوية وضعية الموقوفين بسببه.* مكتب مجلس نواب الشعب حددموعداً لانطلاق الدورة البرلمانية الجديدة.* رئيس الجمهوريةترأس اجتماعاً لمجلس الوزراء للتداول في مشاريع قوانين ومراسيم جديدة.