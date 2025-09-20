أبرز الأحداث السياسية في تونس بين 13 و20 سبتمبر 2025
شهد الأسبوع الممتد من 13 إلى 20 سبتمبر 2025 حركية سياسية مكثفة في تونس، تخللتها قرارات حكومية، تحركات ديبلوماسية، ومواقف نقابية ومهنية لافتة.
13 سبتمبر: تكريم أمني وانتخابات مهنية
13 سبتمبر: تكريم أمني وانتخابات مهنية
* وزير الداخلية خالد النوري أشرف على موكب لتكريم أبناء شهداء وجرحى المؤسسة الأمنية والمتفوقين في الامتحانات الوطنية.
* هيئة الانتخابات نشرت نموذج ورقة التصويت في إطار عملية سحب الوكالة من أحد أعضاء مجلس محلي بالمهدية.
* تونس شاركت بوفد رسمي في القمة العربية الإسلامية الطارئة بالدوحة.
* وقفة احتجاجية قرب السفارة الأمريكية بتونس دعماً لفلسطين وتنديداً بالتطبيع.
* انتخاب بوبكر بالثابت عميداً للمحامين خلفاً لحاتم المزيو.
14 سبتمبر: قرارات في الهجرة ورسائل سياسية* السلطات التونسية أعلنت تسهيل تأشيرات الدخول للمصريين بشروط خاصة.
* ورشة موجهة للبلديات دعت إلى إدماج القطاع غير المنظم في مسار التصرف في النفايات.
* شخصيات تونسية بارزة شاركت في أسطول الصمود المغاربي لكسر الحصار عن غزة.
15 سبتمبر: ملفات اقتصادية وسياسية ساخنة* الأمن التونسي أعلن إيقاف "أبرز المتورطين في جرائم الاحتكار والمضاربة".
* مجموعة التعاون البرلماني اعتبرت مشروع قانون أمريكي حول الديمقراطية في تونس "تدخلاً سافراً".
* رئيس هيئة الانتخابات محمد التليلي المنصري أكد استعداد الهيئة لإجراء الانتخابات البلدية.
* تونس جددت في قمة الدوحة موقفها الداعم لتوحيد الصف العربي ضد التهديدات الصهيونية.
16 سبتمبر: مواقف نقابية ورسائل ديبلوماسية* فرز أصوات انتخابات مجلس الهيئة الوطنية للمحامين أسفر عن انتخاب 14 عضواً جديداً.
* النقابة الوطنية للصحفيين طالبت بتسريع تنقيح المرسوم عدد 54.
* البعثة التونسية الدائمة بجنيف أدانت بقوة الاعتداءات الصهيونية.
* الإعلان عن انطلاق سفن أسطول الصمود العالمي نحو غزة.
* جمعيات من صفاقس انخرطت في إضراب جوع رمزي تضامناً مع غزة.
17 سبتمبر: الأمن السيبرني والتحضيرات الدينية* وزير الداخلية أكد أن تونس تواجه مخاطر سيبرنية متزايدة تستوجب رفع الجاهزية.
* وزير الشؤون الدينية أحمد البوهالي ترأس اجتماع اللجنة الوطنية للحج والعمرة استعداداً لموسم 2026.
18 سبتمبر: علاقات خارجية وإصلاحات مهنية* وزير الدفاع خالد السهيلي بحث بالكويت ملفات التعاون العسكري والإقليمي.
* لجنة النظام الداخلي بالمجلس الوطني للأقاليم والجهات قررت جلسات استماع حول التنمية المحلية.
* عميد المحامين بوبكر بالثابت جدد دعوته لإلغاء المرسوم 54 وتسوية وضعية الموقوفين بسببه.
* مكتب مجلس نواب الشعب حدد 7 أكتوبر موعداً لانطلاق الدورة البرلمانية الجديدة.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 315163