Babnet   Latest update 16:17 Tunis

أبرز الأحداث السياسية في تونس بين 13 و20 سبتمبر 2025

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67fa8ae0202799.17819271_ihfnejplkmqgo.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 20 Septembre 2025 - 15:10 قراءة: 1 د, 54 ث
      
شهد الأسبوع الممتد من 13 إلى 20 سبتمبر 2025 حركية سياسية مكثفة في تونس، تخللتها قرارات حكومية، تحركات ديبلوماسية، ومواقف نقابية ومهنية لافتة.

13 سبتمبر: تكريم أمني وانتخابات مهنية


* وزير الداخلية خالد النوري أشرف على موكب لتكريم أبناء شهداء وجرحى المؤسسة الأمنية والمتفوقين في الامتحانات الوطنية.

* هيئة الانتخابات نشرت نموذج ورقة التصويت في إطار عملية سحب الوكالة من أحد أعضاء مجلس محلي بالمهدية.
* تونس شاركت بوفد رسمي في القمة العربية الإسلامية الطارئة بالدوحة.
* وقفة احتجاجية قرب السفارة الأمريكية بتونس دعماً لفلسطين وتنديداً بالتطبيع.
* انتخاب بوبكر بالثابت عميداً للمحامين خلفاً لحاتم المزيو.

14 سبتمبر: قرارات في الهجرة ورسائل سياسية

* السلطات التونسية أعلنت تسهيل تأشيرات الدخول للمصريين بشروط خاصة.
* ورشة موجهة للبلديات دعت إلى إدماج القطاع غير المنظم في مسار التصرف في النفايات.
* شخصيات تونسية بارزة شاركت في أسطول الصمود المغاربي لكسر الحصار عن غزة.

15 سبتمبر: ملفات اقتصادية وسياسية ساخنة

* الأمن التونسي أعلن إيقاف "أبرز المتورطين في جرائم الاحتكار والمضاربة".
* مجموعة التعاون البرلماني اعتبرت مشروع قانون أمريكي حول الديمقراطية في تونس "تدخلاً سافراً".
* رئيس هيئة الانتخابات محمد التليلي المنصري أكد استعداد الهيئة لإجراء الانتخابات البلدية.
* تونس جددت في قمة الدوحة موقفها الداعم لتوحيد الصف العربي ضد التهديدات الصهيونية.

16 سبتمبر: مواقف نقابية ورسائل ديبلوماسية

* فرز أصوات انتخابات مجلس الهيئة الوطنية للمحامين أسفر عن انتخاب 14 عضواً جديداً.
* النقابة الوطنية للصحفيين طالبت بتسريع تنقيح المرسوم عدد 54.
* البعثة التونسية الدائمة بجنيف أدانت بقوة الاعتداءات الصهيونية.
* الإعلان عن انطلاق سفن أسطول الصمود العالمي نحو غزة.
* جمعيات من صفاقس انخرطت في إضراب جوع رمزي تضامناً مع غزة.

17 سبتمبر: الأمن السيبرني والتحضيرات الدينية

* وزير الداخلية أكد أن تونس تواجه مخاطر سيبرنية متزايدة تستوجب رفع الجاهزية.
* وزير الشؤون الدينية أحمد البوهالي ترأس اجتماع اللجنة الوطنية للحج والعمرة استعداداً لموسم 2026.

18 سبتمبر: علاقات خارجية وإصلاحات مهنية

* وزير الدفاع خالد السهيلي بحث بالكويت ملفات التعاون العسكري والإقليمي.
* لجنة النظام الداخلي بالمجلس الوطني للأقاليم والجهات قررت جلسات استماع حول التنمية المحلية.
* عميد المحامين بوبكر بالثابت جدد دعوته لإلغاء المرسوم 54 وتسوية وضعية الموقوفين بسببه.
* مكتب مجلس نواب الشعب حدد 7 أكتوبر موعداً لانطلاق الدورة البرلمانية الجديدة.

19 سبتمبر: رئاسة الجمهورية في الواجهة

* رئيس الجمهورية قيس سعيّد ترأس اجتماعاً لمجلس الوزراء للتداول في مشاريع قوانين ومراسيم جديدة.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 315163


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 20 سبتمبر 2025 | 28 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:48
18:21
15:41
12:20
06:06
04:39
الرطــوبة:
% 42
Babnet
Babnet32°
31° Babnet
الــرياح:
5.14 كم/س
Babnet
Babnet23°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
32°-23
33°-22
34°-23
33°-23
27°-23
  • Avoirs en devises
    25119,7

  • (19/09)
  • Jours d'importation
    108
  •              1 € = 3,42100 DT        1$ =2,89732 DT
  • Solde Compte du Trésor   (19/09)   1284,9 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 16:17 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    