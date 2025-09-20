تدشين خط انتاج جديد لشركة القنوات بسوسة يوم الاثنين 22 سبتمبر الجاري
من المنتظر، أن تنظم وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، يوم الاثنين 22 سبتمبر الجاري، ندوة بتونس العاصمة حول تصنيع وتركيب أنابيب الضغط وتدشين خط انتاج جديد لشركة القنوات (عمومية) سترفق بزيارة ميدانية بعد الظهر بسوسة للاطلاع على سير خط الانتاج الجديد.
وسيشارك في هذه الندوة، وفق بلاغ صادر عن الوزارة، قرابة 200 من الباحثين والخبراء من تونس ودول الجوار ومنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا وكندا وأوروبا .
كما سيتم هلى هامش الندوة تدشين خط انتاج جديد للوحدة الصناعية التابعة للشركة بالمنطقة الصناعية بمعتمدية النفيضة من ولاية سوسة على الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال .
