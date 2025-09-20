تدشين خط انتاج جديد لشركة القنوات بسوسة يوم الاثنين 22 سبتمبر الجاري

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68ce685b492585.75717927_hgnfoqmiplkje.jpg width=100 align=left border=0>

من المنتظر، أن تنظم وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، يوم الاثنين 22 سبتمبر الجاري، ندوة بتونس العاصمة حول تصنيع وتركيب أنابيب الضغط وتدشين خط انتاج جديد لشركة القنوات (عمومية) سترفق بزيارة ميدانية بعد الظهر بسوسة للاطلاع على سير خط الانتاج الجديد.



وسيشارك في هذه الندوة، وفق بلاغ صادر عن الوزارة، قرابة 200 من الباحثين والخبراء من تونس ودول الجوار ومنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا وكندا وأوروبا .

