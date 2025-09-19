Babnet   Latest update 19:59 Tunis

الرابطة تعاقب ماهر الكنزاري بــ4 مباريات وتخطّيه بـ7 آلاف دينار

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68c699752211e2.58356901_qhjonpklmfige.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 19 Septembre 2025 - 19:52
      
قررت الهيئة المكلفة بتسيير شؤون الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة، خلال اجتماعها اليوم الجمعة 19 سبتمبر 2025، معاقبة مدرب الترجي الرياضي ماهر الكنزاري بمنعه من الجلوس على دكة البدلاء لمدة 4 مباريات وتخطئته بمبلغ 7 آلاف دينار، بسبب ما صدر عنه من سلوك في المباراة التي جمعت فريقه بالملعب التونسي يوم 13 سبتمبر الجاري.

كما عاقبت الرابطة مدرب مستقبل قابس طارق جراية بمنعه من الجلوس على دكة البدلاء لمباراتين وتخطئته بـ 5 آلاف دينار على خلفية احتجاجاته المتكررة على قرارات الحكم عقب مباراة فريقه أمام الترجي الجرجيسي.



وفي ما يخص الأندية، قررت الهيئة تغريم الترجي الرياضي بـ7500 دينار وتوجيه توبيخ للفريق بسبب العود في إشعال الشماريخ ورميها على أرضية الميدان من قبل جماهيره خلال مواجهة نجم المتلوي. كما تم تغريم أندية اتحاد بن قردان، النادي الإفريقي، الأولمبي الباجي والترجي الجرجيسي بخطية بـ5 آلاف دينار لكل فريق، بسبب رمي جماهيرها للمقذوفات في مباريات الجولة الأخيرة من البطولة.

أما بخصوص الاعتراض الذي تقدّم به النادي الصفاقسي ضد مشاركة لاعب الترجي الجرجيسي جاسم بن كيلاني، فقد قررت الرابطة قبول الاعتراض شكلا ورفضه أصلا، مع إقرار النتيجة الحاصلة فوق الميدان (2-1 لفائدة الترجي الجرجيسي).


