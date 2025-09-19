الرابطة تعاقب ماهر الكنزاري بــ4 مباريات وتخطّيه بـ7 آلاف دينار

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68c699752211e2.58356901_qhjonpklmfige.jpg width=100 align=left border=0>

قررت الهيئة المكلفة بتسيير شؤون الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة، خلال اجتماعها اليوم الجمعة 19 سبتمبر 2025، معاقبة مدرب الترجي الرياضي ماهر الكنزاري بمنعه من الجلوس على دكة البدلاء لمدة 4 مباريات وتخطئته بمبلغ 7 آلاف دينار، بسبب ما صدر عنه من سلوك في المباراة التي جمعت فريقه بالملعب التونسي يوم 13 سبتمبر الجاري.



كما عاقبت الرابطة مدرب مستقبل قابس طارق جراية بمنعه من الجلوس على دكة البدلاء لمباراتين وتخطئته بـ 5 آلاف دينار على خلفية احتجاجاته المتكررة على قرارات الحكم عقب مباراة فريقه أمام الترجي الجرجيسي.

