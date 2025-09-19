Babnet   Latest update 18:24 Tunis

شبيبة القيروان يعزز صفوفه بأربعة لاعبين جدد

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5f5c99b360b2a8.00388841_pqiogljhekmnf.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 19 Septembre 2025 - 17:49 قراءة: 0 د, 31 ث
      
أعلن شبيبة القيروان عن تعزيز الرصيد البشري لأكابر فريق كرة القدم بالتعاقد مع اللاعبين محمد ريان الحمروني لموسم واحد ومحمد أحمد عمّار لمدة موسمين والنيجيري بينجامين أونيديكاشي والنايجيري حمزة أبوبكر عيسى لمدة ثلاث مواسم لكل منهما.
ويشغل اللاعب محمد ريان الحمروني خطة مهاجم جناح أيسر وسبق له اللعب للترجي الرياضي، فيما يشغل اللاعب محمد أحمد عمّار خطة مدافع محوري وسبق له اللعب في صفوف نادي المنامة البحريني، بينما يشغل اللاعب بينجامين أونيديكاشي خطة مهاجم وسبق له اللعب في صفوف نادي كامبوس النيجيري في حين يشغل اللاعب حمزة أبو بكر عيسى خطة متوسط ميدان وسبق له اللعب في صفوف جمعية القوات المسلحة بالنيجر.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 315129


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 19 سبتمبر 2025 | 27 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:49
18:23
15:42
12:20
06:05
04:38
الرطــوبة:
% 65
Babnet
Babnet30°
27° Babnet
الــرياح:
3.6 كم/س
Babnet
Babnet23°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
30°-23
32°-23
33°-22
33°-22
30°-22
  • Avoirs en devises
    25119,7

  • (19/09)
  • Jours d'importation
    108
  •              1 € = 3,42100 DT        1$ =2,89732 DT
  • Solde Compte du Trésor   (19/09)   1284,9 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 18:24 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    