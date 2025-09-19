شبيبة القيروان يعزز صفوفه بأربعة لاعبين جدد

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5f5c99b360b2a8.00388841_pqiogljhekmnf.jpg width=100 align=left border=0>

أعلن شبيبة القيروان عن تعزيز الرصيد البشري لأكابر فريق كرة القدم بالتعاقد مع اللاعبين محمد ريان الحمروني لموسم واحد ومحمد أحمد عمّار لمدة موسمين والنيجيري بينجامين أونيديكاشي والنايجيري حمزة أبوبكر عيسى لمدة ثلاث مواسم لكل منهما.

ويشغل اللاعب محمد ريان الحمروني خطة مهاجم جناح أيسر وسبق له اللعب للترجي الرياضي، فيما يشغل اللاعب محمد أحمد عمّار خطة مدافع محوري وسبق له اللعب في صفوف نادي المنامة البحريني، بينما يشغل اللاعب بينجامين أونيديكاشي خطة مهاجم وسبق له اللعب في صفوف نادي كامبوس النيجيري في حين يشغل اللاعب حمزة أبو بكر عيسى خطة متوسط ميدان وسبق له اللعب في صفوف جمعية القوات المسلحة بالنيجر.