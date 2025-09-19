Babnet   Latest update 21:41 Tunis

البنك التونسي للتضامن يقر اجراءات جديدة لفائدة صغار مزارعي الحبوب ويصادق على تمويل حوالي 450 ملف

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5f084fcedb8b88.17724965_inkqlmjefhgop.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 19 Septembre 2025 - 20:18
      
قرر البنك التونسي للتضامن اتخاذ إجراءات جديدة لفائدة صغار مزارعي الحبوب لموسم 2025- 2026 إضافة الى المصادقة على تمويل حوالي 450 ملف بمبلغ جملي للقروض يناهز 6,5 مليون دينار (م د).
وتتمثل أهم الاجراءات الجديدة في الرفع من الإعتمادات المخصصة من 24 م د إلى 30 م د منها 5 م د عن طريق مجمعين خواص، وفق البنك التونسي للتضامن.
كما شملت الاجراءات، التي تم اتخاذها خلال اليوم الوطني حول قطاع الحبوب الذي تم تنظيمه بالشراكة مع وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والبنك الوطني الفلاحي أمس الخميس، بالمعهد الوطني الفلاحي، الرفع من سقف القروض الموسمية المسندة من قبل البنك من 60 ألف دينار إلى 100 ألف دينار بدون ضمانات عينية وبدون تمويل ذاتي وايضا الزيادة في سقف القروض المسندة من قبل جمعيات القروض الصغيرة من 5 إلى 10 آلاف دينار.

وقرر البنك التونسي للتضامن -مؤسسة عمومية- ايضا ، حذف شرط سقف السن القصوى (65 سنة سابقا)، إضافة الى إبرام اتفاقيات جديدة مع 5 مجمعين خواص بالولايات التي لا تتواجد بها شركات متعاملة مع البنك و فتح باب التمويل في الولايات المتبقية مع التركيز على القطاع السقوي.

كما تولى البنك في نفس اليوم عقد أول جلسة داخلية للقروض بالمقر المركزي للبنك تم خلالها المصادقة على تمويل حوالي 450 ملف بمبلغ جملي للقروض يناهز 6,5 م د.


