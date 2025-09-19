Babnet   Latest update 17:08 Tunis

الترجي الجرجيسي ينتدب الظهير الأيمن جاسر العيفي والمدافع المحوري محمد سيسوكو

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/62b196c8172689.99408316_nkgmieflphqoj.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 19 Septembre 2025 - 16:14
      
أغلق الترجي الرياضي الجرجيسي الميركاتو الصيفي لموسم 2025/2026 بإنتداب كل من الظهير الأيمن جاسر العيفي بعقد لمدة خمس سنوات والمدافع المحوري الموريتاني محمد سيسوكو بعقد لمدة ثلاث سنوات، حسب ما اعلنه فريق عاصمة الزياتين اليوم الجمعة.
ويحتل زملاء الهداف مؤمن الرحماني المرتبة الثالثة في بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم برصيد 13 نقطة.
ويتحول لاعبو المدرب انيس بوجلبان الى ملعب حمدة العواني لمواجهة الشبيبة القيروانية غدا السبت انطلاقا من الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال لحساب الجولة السابعة من البطولة.


