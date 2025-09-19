باجة: توقع صابة طيبة للرمان بتستور رغم تراجعها

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6533ee676a5f32.14416927_lqkemhjogpinf.jpg width=100 align=left border=0>

يتوقع ان تكون صابة الرمان بباجة وخاصة بتستور طيبة، حيث ينتظر ان تبلغ 15 الف طن منها 12 الف طن بمعتمدية تستور، التى تعد اكبر موطن لانتاج الرمان بالجهة ومن اكبر مواطن الانتاج على مستوى وطني .

وبين رئيس خلية الارشاد الفلاحي بتستور كمال العبيدى، اليوم الجمعة فى تصريح لصحفية وكالة تونس افريقيا للانباء، انه رغم توقع نقص صابة الرمان بحوالي 4 الاف طن مقارنة بالسنة المنقضية التى تم فيها انتاج 19 الف طن، الا انها تبقي فى المعدلات العادية للجهة.

ودعا قبل بداية عمليات جني الرمان، التى ينتظر ان تنطلق فى منتصف اكتوبر القادم، الى المداواة ضد دودة الخروب فى هذه الفترة لقطع سلسلة تكاثرها ومن اجل المحافظة على نوعية وجودة عالية للرمان، كما دعا الى تنظيف مستغلات الرمان.

