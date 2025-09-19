Babnet   Latest update 15:04 Tunis

باجة: توقع صابة طيبة للرمان بتستور رغم تراجعها

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6533ee676a5f32.14416927_lqkemhjogpinf.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 19 Septembre 2025
      
يتوقع ان تكون صابة الرمان بباجة وخاصة بتستور طيبة، حيث ينتظر ان تبلغ 15 الف طن منها 12 الف طن بمعتمدية تستور، التى تعد اكبر موطن لانتاج الرمان بالجهة ومن اكبر مواطن الانتاج على مستوى وطني .
وبين رئيس خلية الارشاد الفلاحي بتستور كمال العبيدى، اليوم الجمعة فى تصريح لصحفية وكالة تونس افريقيا للانباء، انه رغم توقع نقص صابة الرمان بحوالي 4 الاف طن مقارنة بالسنة المنقضية التى تم فيها انتاج 19 الف طن، الا انها تبقي فى المعدلات العادية للجهة.
ودعا قبل بداية عمليات جني الرمان، التى ينتظر ان تنطلق فى منتصف اكتوبر القادم، الى المداواة ضد دودة الخروب فى هذه الفترة لقطع سلسلة تكاثرها ومن اجل المحافظة على نوعية وجودة عالية للرمان، كما دعا الى تنظيف مستغلات الرمان.

وارجع العبيدى نقص صابة الرمان بباجة الى عوامل مناخية وخاصة ارتفاع درجات الحرارة عند التنوير وطبيعة الاشجار وبعمل الفلاحين فى الزبيرة وغيرها والافات والامراض والحشرات والامراض الفطرية التى تؤثر على الانتاج وعلى المردودية الاقتصادية لقطاع الرمان.

وقال الشادلي العبيدى (فلاح بتستور) لصحفية وكالة تونس افريقيا للانباء ان من اهم الاشكاليات التى تعترض المنتجين للرمان ترويج الانتاج وتسويقه اضافة الى المتطلبات العديدة لشجرة الرمان، مبينا ان تهاطل الامطار فى هذه الفترة من شانه تحسين جودة منتوج الرمان بكل انواعها ومنها القابسي والتونسي والشملالي.
وبين اكرم بن موسي (فلاح يتستور) ل"وات" ان الفلاح فى هذه الفترة يقوم بتنظيف المستغلات من الثمار المتضررة من ضربات الشمس وغيرها فى ظل قلة اليد العاملة وارتفاع تكلفتها داعيا الى السعي من اجل ايجاد مخازن تبريد للرمان بتستور حتى يكون للرمان مردودية اقتصادية اكبر، كما دعا الى فتح اسواق جديدة اعتبارا للجودة العالية لرمان تستور التى تميزه على المستوى العالمي.
تجدر الاشارة الى ان مساحات الرمان بلغت بباجة السنة الجارية 1600 هكتار منها 1250 هكتارا بتستور والسلوقية على ضفاف وادى مجردة وبالمناطق السقوية لتستور.


الجمعة 19 سبتمبر 2025 | 27 ربيع الأول 1447
Babnet

