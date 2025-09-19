Babnet   Latest update 13:46 Tunis

السجل الوطني للمؤسسات يعلن عن توقف خدماته بصفة مؤقتة خلال عطلة نهاية الأسبوع

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/rne.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 19 Septembre 2025 - 12:45 قراءة: 1 د, 27 ث
      
أعلن السجل الوطني للمؤسسات عن توقف خدماته بصفة مؤقتة خلال عطلة نهاية الأسبوع، وذلك ابتداء من يوم الجمعة 19 سبتمبر 2025 على الساعة الواحدة بعد الظهر، إلى غاية يوم الإثنين 22 سبتمبر 2025.

ويشمل هذا التوقف:



1. توقف خدمات المنصة الرقمية www.registre-entreprises.tn.
2. توقف الشبابيك عن تلقي الملفات وطلبات الخدمات خلال النصف الثاني من يوم الجمعة بداية من الساعة الواحدة بعد الزوال.

وأوضح السجل أن هذا التوقف يأتي لضرورة الصيانة الشاملة للمنظومة المعلوماتية.
كما كشف في بلاغه عن إجراءات جديدة ستدخل حيز العمل بشبابيك السجل في كامل الولايات وعلى المنصة الرقمية، أهمها:

* إيداع الملفات الخاصة بالتأسيس أو التحيين يتم أولا عبر المنصة الرقمية، من خلال إدخال بيانات الطلب، ثم المسح الضوئي للملف وتحميله على المنصة، مع خلاص المعاليم عن بعد بالبطاقة البنكية أو البريدية أو الحساب المسبق الدفع. ويتحصل طالب الخدمة على وصل وقتي قبل إيداع الأصول لاحقا بأحد مكاتب السجل.

* طلب الشهائد والحصول عليها يتم حصرا عبر المنصة الإلكترونية بعد تعمير الطلب وخلاص المعلوم عن بعد، باستثناء شهادة في عدم التفليس التي تسلّم حضوريا للمعني بالأمر أو من ينوبه بتوكيل، وذلك بالمكتب الجهوي الذي يختاره عبر المنصة.

* وسائل الدفع: جميع العمليات تتم عبر الدفع الإلكتروني (بطاقة بنكية أو بريدية)، مع إضافة المحفظات الإلكترونية تدريجيا. كما يمكن للمستعمل إنشاء حساب مسبق الدفع لتمويله عبر التحويل البنكي أو البطاقة البنكية، واستعماله في مختلف العمليات دون تحديد مدة لصلاحية الرصيد.

وأكد السجل الوطني للمؤسسات أن هذه الخطوة تأتي في إطار مزيد رقمنة الخدمات وتسهيل المعاملات، مشيرا إلى أنه سيوفر الإمكانيات التقنية والبشرية اللازمة لتجاوز أي عطب قد يطرأ.

وللتواصل وضع السجل رقم النداء 70.248.170 للإجابة عن استفسارات المستعملين.


