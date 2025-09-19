السجل الوطني للمؤسسات يعلن عن توقف خدماته بصفة مؤقتة خلال عطلة نهاية الأسبوع

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/rne.jpg width=100 align=left border=0>

أعلن السجل الوطني للمؤسسات عن توقف خدماته بصفة مؤقتة خلال عطلة نهاية الأسبوع، وذلك ابتداء من يوم الجمعة 19 سبتمبر 2025 على الساعة الواحدة بعد الظهر، إلى غاية يوم الإثنين 22 سبتمبر 2025.



ويشمل هذا التوقف:

