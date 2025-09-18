عميد المحامين بوبكر بالثابت يؤكد الانضمام إلى كل الجهود الرامية لإلغاء المرسوم عدد 54

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68c5bf866b9878.31101875_glmnhoqepjikf.jpg width=100 align=left border=0>

أكد عميد المحامين بوبكر بالثابت، دعم كل الأصوات والانضمام إلى المجهود الكبير في سبيل إلغاء المرسوم عدد 54 وخاصة الفصل 24 منه والمطالبة بتسوية وضعية المحامين المسجونين على خلفية هذا المرسوم.

واعتبر بالثابت، في تصريح صحفي اليوم الخميس، على هامش حفل تسليم المهام للعميد وأعضاء مجلس الهيئة الجدد، أن مثل هذا المرسوم لا يليق بتونس اليوم التي يفترض أن لها سمعة جيدة في الديمقراطية والحرية التي ناضلت من أجلها أجيال وتستحق أن تناضل من أجلها الأجيال الحالية.

وبين أن نسبة المشاركة العالية للمحامين في انتخابات الهيئة يعبر عن تفويض واسع وشبه إجماع حول خيارات كبرى، منها القطع مع نهج موجود والإصرار على تلبية مطالب المحاماة وضمان سلامة المحامين وقدرتهم على أداء مهامهم والتمسك بجملة من الحقوق الأساسية من بينها ضمانات المحاكمة العادلة.

