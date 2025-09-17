Babnet   Latest update 18:21 Tunis

إلغاء الإضراب بمعهد صالح عزيز بعد التزام الادارة بتفعيل محضر جلسة الصلح

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/institutsalahazaiz2.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 17 Septembre 2025 - 17:24
      
أعلنت الجامعة العامة للصحة اليوم الاربعاء عن إلغاء الإضراب المبرمج ليوم الخميس 18 سبتمبر بمعهد صالح عزيز إثر الإجتماع الذي تم اليوم بمقر المعهد بين الطرف النقابي والادارة العامة والذي خصص للنظر في تفعيل محضر الجلسة الصلحية بتاريخ 11 جوان 2025.

ولفت بلاغ الجامعة العامة للصحة على صفحتها على فيسبوك أنه تقرر إلغاء الإضراب المبرمج ليوم الخميس 18 سبتمبر الجاري بعد التزام الادارة بتطبيق ماورد في محضر الجلسة.



وأكد الطرف النقابي ان عملية التنفيذ ستخضع للمتابعة والمعاينة لضمان احترام كافة التعهدات مشددا على أهمية الإلتزام بالاتفاقات المبرمة للحفاظ على استقرار المناخ المهني داخل المؤسسة.


الأربعاء 17 سبتمبر 2025 | 25 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:53
18:26
15:44
12:21
06:03
04:36
