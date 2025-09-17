Babnet   Latest update 18:21 Tunis

توزر: جمعية "باسقات" تساهم في تحفيز الشباب على بعث مشاريع ضمن مشروع شبكة "المبادرات الاجتماعية من أجل الصمود المحلي"

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68cadc74b9c285.66449953_kpoqigfelmnhj.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 17 Septembre 2025 - 16:05
      
- احتضن مركز أعمال توزر، اليوم الأربعاء، أشغال يوم تعريفي لمشروع شبكة "المبادرات الاجتماعية من أجل الصمود المحلي" الموجه لفائدة الشباب دون 35 سنة، الراغب في بعث المشاريع الخاصة، وهو مشروع ينفذ من طرف جمعية "باسقات" وممول من الاتحاد الأوروبي، وينفذ على مستوى ولايات قبلي وتوزر وقفصة، وفق ممثلة الجمعية يسرا فرج.
وبينت فرج في تصريح لصحفية "وات" أن الجمعية تنفذ المشروع في كل ولاية من الولايات الثلاث بالشراكة مع إحدى الجمعيات منها جمعية "النهوض بنساء الجريد" على مستوى ولاية توزر، وذلك باختيار 15 شابا عن كل ولاية للانتفاع بمرافقة وتكوين في مجال بعث المشاريع في مجالات عدة، حتى يتم تأهيلهم وإعدادهم لبعث مشاريعهم الخاصة وخصوصا كيفية إعداد مخطط الأعمال.
ويتم بحسب المتحدثة، إعداد المنتفع وتكوينه بشكل كامل والوصول به إلى مرحلة التمويل، أي أن المرافقة تتم انطلاقا من الفكرة إلى إعداد مخطط الأعمال فالاتصال بالممولين والمانحين، مبينة أن هدف الجمعية إلى جانب مرافقة الباعثين الشبان، تحقيق تمويل مجموعة من مخططات الأعمال التي سيرافقها المشروع.

ويختتم المشروع بيوم جهوي يجمع الولايات الثلاث المنتفعة به، وذلك بتشبيك باعثي المشاريع مع الممولين سواء الهياكل الوطنية أو المانحين الدوليين على غرار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووكالة التعاون الألماني.


