وزير الداخلية: تونس في مواجهة مُباشرة مع التحدّيات والتهديدات والمخاطر السيبرنية

أكّد وزير الدّاخليّة خالد النوري ، اليوم الأربعاء ، أن تونس في مواجهة مُباشرة مع التحدّيات والتهديدات والمخاطر السّيبرنيّة التي تُمثلُ الوجه المُظلم للتطوّر العلمي والذكاء الإصطناعي.

وقال الوزير لدى إشرافه على الندوة الأولى حول "الجريمة السّيبرنيّة في ظلّ الذكاء الإصطناعي والتطوّرات التكنُولوجيّة الحديثة" التي انتظمت بالمدرسة الوطنيّة لتكوين إطارات الأمن الوطني والشرطة الوطنيّة بصلامبو "إنّ الوزارة تعملُ جاهدة على الرّفع من جاهزيّة الأفراد ودعم وتطوير قدراتهم ومُكتسباتهم المهنيّة ولهذا الغرض تمّ تنظيم مُسابقة التحدّي السّيبرني CTF.



