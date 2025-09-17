Babnet   Latest update 16:57 Tunis

وزير الداخلية: تونس في مواجهة مُباشرة مع التحدّيات والتهديدات والمخاطر السيبرنية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68cad75567cf61.22566167_eijmnfpokqlhg.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 17 Septembre 2025
      
أكّد وزير الدّاخليّة خالد النوري ، اليوم الأربعاء ، أن تونس في مواجهة مُباشرة مع التحدّيات والتهديدات والمخاطر السّيبرنيّة التي تُمثلُ الوجه المُظلم للتطوّر العلمي والذكاء الإصطناعي.
وقال الوزير لدى إشرافه على الندوة الأولى حول "الجريمة السّيبرنيّة في ظلّ الذكاء الإصطناعي والتطوّرات التكنُولوجيّة الحديثة" التي انتظمت بالمدرسة الوطنيّة لتكوين إطارات الأمن الوطني والشرطة الوطنيّة بصلامبو "إنّ الوزارة تعملُ جاهدة على الرّفع من جاهزيّة الأفراد ودعم وتطوير قدراتهم ومُكتسباتهم المهنيّة ولهذا الغرض تمّ تنظيم مُسابقة التحدّي السّيبرني CTF.
 

وانطلقت فعاليات الندوة اليوم، وفق ما نشرته الوزارة على صفحتها الرسمية، من خلال إجراء مُسابقة التحدّي السّيبرني بحضور ثُلة من الإطارات بوزارتي الدّاخليّة والدّفاع الوطني.

كما أشار الوزير في كلمته إلى أن تنظيم وزارة الدّاخليّة لهذه المُسابقة ولكامل فعاليّات هذه الندوة ينبع من حرصها وإهتمامها بمجال مُكافحة الجرائم السّيبرنيّة بمُختلف أنواعها.


