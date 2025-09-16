تسجيل زيادة هامّة في استخدام الكمبيالة إلى موفى جوان 2025 (البنك المركزي)

من جهة أخرى، تم تسجيل أكثر منباستخدام البطاقات البنكية في تونس، خلال النصف الأوّل من 2025، بمبلغ إجمالي قدره* 38 بالمائة من هذه العمليات استُخدمت للدفع، بزيادة قدرهامقارنة بالفترة نفسها من 2024.* 62 بالمائة من العمليات خُصصت لعمليات سحب الأموال من الموزّع الآلي.وأشار البنك المركزي إلىالمسندة للتونسيين بنسبةليصل إلىفي المقابل، تراجع عدد الموزّعات الآلية بنسبةليبلغوفي ما يتعلّق بعمليات الدفع الإلكتروني وباستخدام الأجهزة الطرفية:* ارتفع عدد عمليات الدفع الإلكتروني بنسبة(8,4 مليون عملية).* ارتفع عدد العمليات عبر الأجهزة الطرفية بنسبة(21,3 مليون عملية) خلال النصف الأوّل من 2025.أمافبقيت مستقرة تقريبًا (زيادة لم تتجاوز) عند، مقارنة بالنصف الأول من 2024.كما ارتفع عدد أجهزة الدفع الطرفية بنسبةليصل إلىوأضاف البنك المركزي أنسُجلت خلال الستة أشهر الأولى من 2025، بقيمة إجمالية قاربت* 59,4 بالمائة منها خُصصت لعمليات الدفع.* 33 بالمائة لعمليات التحويل.كما كشف عن مشاريع قيد التنفيذ من بينها:* إعادة مراجعة النظام الوطني للمقاصة.* الانتقال إلى مواصفة* دمجفي منصة الدفع الذكي.