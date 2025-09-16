تسجيل زيادة هامّة في استخدام الكمبيالة إلى موفى جوان 2025 (البنك المركزي)
أظهرت معطيات نشرها البنك المركزي التونسي، الثلاثاء، في مجال المقاصة، تسجيل زيادة هامة في عدد الكمبيالات المستخدمة بنسبة 155 بالمائة (2,1 مليون كمبيالة)، بقيمة إجمالية ناهزت 25,6 مليار دينار، مقابل تراجع في عدد الشيكات بنسبة 66,8 بالمائة (4 ملايين شيك) بقيمة 27,6 مليار دينار، وفق ما ورد في نشرة الدفوعات في أرقام.
كما زادت قيمة التحويلات بنسبة 9,7 بالمائة (18,5 مليون عملية)، لتصل إلى 37,6 مليار دينار.
من جهة أخرى، تم تسجيل أكثر من 77,7 مليون عملية باستخدام البطاقات البنكية في تونس، خلال النصف الأوّل من 2025، بمبلغ إجمالي قدره 13,8 مليار دينار.
* 38 بالمائة من هذه العمليات استُخدمت للدفع، بزيادة قدرها 9 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من 2024.
* 62 بالمائة من العمليات خُصصت لعمليات سحب الأموال من الموزّع الآلي.
وأشار البنك المركزي إلى زيادة عدد البطاقات البنكية المسندة للتونسيين بنسبة 5,3 بالمائة ليصل إلى 5,782 مليون بطاقة.
في المقابل، تراجع عدد الموزّعات الآلية بنسبة 0,5 بالمائة ليبلغ 3289 موزّعًا آليًا.
وفي ما يتعلّق بعمليات الدفع الإلكتروني وباستخدام الأجهزة الطرفية:
* ارتفع عدد عمليات الدفع الإلكتروني بنسبة 20,8 بالمائة (8,4 مليون عملية).
* ارتفع عدد العمليات عبر الأجهزة الطرفية بنسبة 16 بالمائة (21,3 مليون عملية) خلال النصف الأوّل من 2025.
أما المواقع التجارية الفاعلة فبقيت مستقرة تقريبًا (زيادة لم تتجاوز 0,1 بالمائة) عند 1127 موقعًا، مقارنة بالنصف الأول من 2024.
كما ارتفع عدد أجهزة الدفع الطرفية بنسبة 3,6 بالمائة ليصل إلى 40,6 ألف جهاز.
وأضاف البنك المركزي أن 4,2 مليون معاملة عبر الهواتف الجوّالة سُجلت خلال الستة أشهر الأولى من 2025، بقيمة إجمالية قاربت 1,3 مليار دينار:
* 59,4 بالمائة منها خُصصت لعمليات الدفع.
* 33 بالمائة لعمليات التحويل.
كما كشف عن مشاريع قيد التنفيذ من بينها:
* إعادة مراجعة النظام الوطني للمقاصة.
* الانتقال إلى مواصفة SWIFT MX.
* دمج E-Houwiya في منصة الدفع الذكي.
