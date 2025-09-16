بنزرت: توجيه واعادة ضخ 35.2 طنا من الخضر والغلال والبقول بسوق الجملة بجرزونة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68c92606d00860.41878515_imekqjlgnfoph.jpg width=100 align=left border=0>

تولت المصالح الرقابية لكل من الفرقة الجهوية للشرطة البلدية والإدارة الجهوية للتجارة، بمعية المصالح الأمنية التابعة لمنطقة الامن الوطني ببنزرت، اثر حملة امنية ليلية واسعة شملت جميع المفترقات الواقعة بمداخل مدينة بنزرت، من توجيه وإعادة ضخ ما يوازي 35.2 طنا من الخضر والغلال والبقول نحو سوق الجملة بجرزونة، وفق ما افاد به مصدر مسؤول من الفرقة الجهوية للشرطة البلدية صحفي "وات".



وبين المصدر ذاته، ان الحملة الرقابية المشتركة تواصلت على مدى كامل ليلة امس الاثنين والى حدود فجر نهار اليوم ، تم خلالها تشديد الرقابة على مختلف الوسائل ولاسيما تلك المختصة في نقل المواد الاستهلاكية بانواعها والحرص على توجيهها خاصة للمسالك القانونية، تنفيذا للقرارات الصادرة عن المجلس الجهوي للامن واللجنة الجهوية لمراقبة الأسعار ومكافحة التهريب والتجارة الموازية.

