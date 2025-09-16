Babnet   Latest update 11:28 Tunis

بنزرت: توجيه واعادة ضخ 35.2 طنا من الخضر والغلال والبقول بسوق الجملة بجرزونة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68c92606d00860.41878515_imekqjlgnfoph.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 16 Septembre 2025 - 09:53 قراءة: 0 د, 49 ث
      
تولت المصالح الرقابية لكل من الفرقة الجهوية للشرطة البلدية والإدارة الجهوية للتجارة، بمعية المصالح الأمنية التابعة لمنطقة الامن الوطني ببنزرت، اثر حملة امنية ليلية واسعة شملت جميع المفترقات الواقعة بمداخل مدينة بنزرت، من توجيه وإعادة ضخ ما يوازي 35.2 طنا من الخضر والغلال والبقول نحو سوق الجملة بجرزونة، وفق ما افاد به مصدر مسؤول من الفرقة الجهوية للشرطة البلدية صحفي "وات".

وبين المصدر ذاته، ان الحملة الرقابية المشتركة تواصلت على مدى كامل ليلة امس الاثنين والى حدود فجر نهار اليوم ، تم خلالها تشديد الرقابة على مختلف الوسائل ولاسيما تلك المختصة في نقل المواد الاستهلاكية بانواعها والحرص على توجيهها خاصة للمسالك القانونية، تنفيذا للقرارات الصادرة عن المجلس الجهوي للامن واللجنة الجهوية لمراقبة الأسعار ومكافحة التهريب والتجارة الموازية.



وأضاف انه تم ايضا في الحملة الليلية ، توجيه حوالي 3 اطنان من السمك لسوق الأسماك ببنزرت، وبالتالي تامين اعلى نسبة ضمان للتزود بالمواد الاستهلاكية في اطرها القانونية والضغط على الأسعار.
كما تم خلال ذات الحملة حجز شاحنتين تعمد أصحابها القاء الفواضل في الطريق والفضاءات العامة.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 314916


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 | 24 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:54
18:27
15:46
12:21
06:02
04:35
الرطــوبة:
% 48
Babnet
Babnet33°
31° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet24°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
33°-24
32°-24
30°-23
30°-23
31°-24
  • Avoirs en devises
    25251,6

  • (15/09)
  • Jours d'importation
    109
  •              1 € = 3,40865 DT        1$ =2,91175 DT
  • Solde Compte du Trésor   (15/09)   1436,5 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 11:28 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    