وزارة الصحّة تحذّر من مخاطر استهلاك الأغذية المعلّبة

حذّرت وزارة الصحّة، مساء اليوم الاثنين، في بلاغ بعنوان "تحذير صحّي للمواطنين"، من المخاطر الصحية التي قد تنجرّ عن استهلاك بعض الأغذية المعلّبة، مؤكّدة أنّها قد تتسبّب في تسمّمات خطيرة على غرار البوتيليزم (البطيرين)، وهو مرض نادر لكنّه قد يؤدي إلى مضاعفات بالغة تصل إلى الشلل أو الوفاة.



ودعت الوزارة إلى عدم اقتناء أو استهلاك المعلّبات المنتفخة أو الفاسدة أو مجهولة المصدر، والابتعاد عن المواد الغذائية المعروضة بصفة عشوائية والمعرّضة للتلوث، مع الحرص على اقتنائها من المسالك المنظمة والفضاءات الخاضعة للمراقبة. كما شدّدت على ضرورة التثبت من بيانات التأشير وخاصة المصدر وتاريخ الصلوحية وطرق الحفظ.

