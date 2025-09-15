Babnet   Latest update 21:24 Tunis

وزارة الصحّة تحذّر من مخاطر استهلاك الأغذية المعلّبة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68c8734b88cdf4.04539608_omihjflqkegnp.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 15 Septembre 2025 - 21:09 قراءة: 0 د, 42 ث
      
حذّرت وزارة الصحّة، مساء اليوم الاثنين، في بلاغ بعنوان "تحذير صحّي للمواطنين"، من المخاطر الصحية التي قد تنجرّ عن استهلاك بعض الأغذية المعلّبة، مؤكّدة أنّها قد تتسبّب في تسمّمات خطيرة على غرار البوتيليزم (البطيرين)، وهو مرض نادر لكنّه قد يؤدي إلى مضاعفات بالغة تصل إلى الشلل أو الوفاة.

ودعت الوزارة إلى عدم اقتناء أو استهلاك المعلّبات المنتفخة أو الفاسدة أو مجهولة المصدر، والابتعاد عن المواد الغذائية المعروضة بصفة عشوائية والمعرّضة للتلوث، مع الحرص على اقتنائها من المسالك المنظمة والفضاءات الخاضعة للمراقبة. كما شدّدت على ضرورة التثبت من بيانات التأشير وخاصة المصدر وتاريخ الصلوحية وطرق الحفظ.



وأكد البلاغ وجوب حفظ المعلبات بعد فتحها في علب مناسبة داخل الثلاجة، مع استهلاكها خلال فترة وجيزة.

كما ذكّرت الوزارة أنّ ظهور أعراض غير طبيعية بعد الأكل مثل التعب الشديد، ازدواجية النظر أو صعوبة البلع والتنفس، يستوجب التوجه الفوري إلى أقرب مستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة.


