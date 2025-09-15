انطلاق المخطط الوطني للتكوين حول الجلطة الدماغية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68c8720d3e7b30.96956565_kmjiqnefhlopg.jpg width=100 align=left border=0>

انطلقت اليوم الإثنين، بتونس العاصمة، أشغال المخطط الوطني للتكوين حول التكفّل بمرضى الجلطة الدماغية، التي ستتواصل على مدى يومين، في إطار برنامج الصحّة عزيزة الرامي إلى تطوير التكفّل بالحالات الاستعجالية، وفق ما جاء، في بلاغ صادر عشية اليوم، عن وزارة الصحة.



وتهدف هذه الدورة، التي يؤطرها خبراء محليون ودوليون، إلى تعزيز كفاءة الإطارات الطبية المكلّفة بالعمل في وحدات العناية بمرضى الجلطة الدماغية.

