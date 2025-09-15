انطلاق المخطط الوطني للتكوين حول الجلطة الدماغية
انطلقت اليوم الإثنين، بتونس العاصمة، أشغال المخطط الوطني للتكوين حول التكفّل بمرضى الجلطة الدماغية، التي ستتواصل على مدى يومين، في إطار برنامج الصحّة عزيزة الرامي إلى تطوير التكفّل بالحالات الاستعجالية، وفق ما جاء، في بلاغ صادر عشية اليوم، عن وزارة الصحة.
وتهدف هذه الدورة، التي يؤطرها خبراء محليون ودوليون، إلى تعزيز كفاءة الإطارات الطبية المكلّفة بالعمل في وحدات العناية بمرضى الجلطة الدماغية.
وتهدف هذه الدورة، التي يؤطرها خبراء محليون ودوليون، إلى تعزيز كفاءة الإطارات الطبية المكلّفة بالعمل في وحدات العناية بمرضى الجلطة الدماغية.
وسيتواصل هذا البرنامج، يومي 17 و18 سبتمبر الجاري في ولاية قفصة، وخلال الأشهر القادمة، ليشمل باقي المهنيين المشاركين في مسار الرعاية في المرحلة الحادة بما فيهم أطباء الأشعة، وأطباء الاستعجالي، وأطباء الأعصاب، والإطارات شبه الطبية، و فرق الإسعاف (SAMU و SMUR).
ويمثّل هذا المخطّط خطوة عملية في تنفيذ الخطة الوطنية للجلطة الدماغية، حسب البلاغ.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 314901